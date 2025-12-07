;

VIDEOS. Impacto en el UFC 323: dos nuevos campeones y la dramática lesión que dejó fuera al mejor peso mosca de la historia

Merab Dvalishvili cedió su cinturón del peso gallo ante Petr Yan, pero la peor noticia de la noche fue la grave fractura que sufrió Alexandre Pantoja.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

Este sábado por la noche se vivió la última cartelera numerada de la UFC en 2025, la edición 323, que dejó un hecho sorprendente: dos de los mejores campeones en la historia de sus respectivas divisiones perdieron sus cinturones.

En la pelea coestelar, el brasileño Alexandre Pantoja defendía su corona del peso mosca ante el joven birmano Yoshua Van. Lo que apuntaba a ser la sexta defensa titular de la mayor leyenda de las 125 libras terminó de la peor manera posible.

Apenas habían transcurrido unos segundos del primer asalto cuando Pantoja lanzó una patada a la cabeza. Van logró contenerla, tomó el pie derecho del campeón y lo empujó hacia atrás. En su intento por amortiguar la caída, el brasileño apoyó el brazo izquierdo en la lona, pero todo el peso de su cuerpo recayó sobre el codo, que no resistió y terminó completamente dislocado.

Revisa también:

ADN

Como era de esperarse, Pantoja tuvo que abandonar la pelea y, con ello, el campeonato que había mantenido desde 2023. En tanto, Van se convirtió en el segundo campeón más joven en la historia de la UFC, con 24 años, solo por detrás de Jon Jones, quien logró el título con 23.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. En el combate estelar, Merab Dvalishvili defendía por cuarta vez en el año su cinturón del peso gallo, esta vez ante Petr Yan, y pese a ser amplio favorito en las apuestas, terminó llevándose una dura sorpresa.

En una pelea que, como suele ocurrir con el georgiano, se extendió a los cinco asaltos, “La Máquina” no pudo sostener el ritmo de golpeo impuesto por Yan. Aunque intentó llevar el combate al piso una y otra vez, el ruso neutralizó casi todo: defendió 27 de los 29 derribos que intentó Dvalishvili.

Finalmente, Petr Yan recuperó el cinturón de las 135 libras por decisión unánime de los jueces. Por su parte, Merab perdió una racha de 14 victorias dentro de la compañía.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad