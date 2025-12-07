Este sábado por la noche se vivió la última cartelera numerada de la UFC en 2025, la edición 323, que dejó un hecho sorprendente: dos de los mejores campeones en la historia de sus respectivas divisiones perdieron sus cinturones.

En la pelea coestelar, el brasileño Alexandre Pantoja defendía su corona del peso mosca ante el joven birmano Yoshua Van. Lo que apuntaba a ser la sexta defensa titular de la mayor leyenda de las 125 libras terminó de la peor manera posible.

Apenas habían transcurrido unos segundos del primer asalto cuando Pantoja lanzó una patada a la cabeza. Van logró contenerla, tomó el pie derecho del campeón y lo empujó hacia atrás. En su intento por amortiguar la caída, el brasileño apoyó el brazo izquierdo en la lona, pero todo el peso de su cuerpo recayó sobre el codo, que no resistió y terminó completamente dislocado.

Alexandre Pantoja’s arm just bent the complete wrong waypic.twitter.com/tsQNn8D6nm — Barstool Sports (@barstoolsports) December 7, 2025

Como era de esperarse, Pantoja tuvo que abandonar la pelea y, con ello, el campeonato que había mantenido desde 2023. En tanto, Van se convirtió en el segundo campeón más joven en la historia de la UFC, con 24 años, solo por detrás de Jon Jones, quien logró el título con 23.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. En el combate estelar, Merab Dvalishvili defendía por cuarta vez en el año su cinturón del peso gallo, esta vez ante Petr Yan, y pese a ser amplio favorito en las apuestas, terminó llevándose una dura sorpresa.

En una pelea que, como suele ocurrir con el georgiano, se extendió a los cinco asaltos, “La Máquina” no pudo sostener el ritmo de golpeo impuesto por Yan. Aunque intentó llevar el combate al piso una y otra vez, el ruso neutralizó casi todo: defendió 27 de los 29 derribos que intentó Dvalishvili.

Finalmente, Petr Yan recuperó el cinturón de las 135 libras por decisión unánime de los jueces. Por su parte, Merab perdió una racha de 14 victorias dentro de la compañía.