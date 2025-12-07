Más de 170 medallas: Team Chile cierra su mejor campaña en la historia de los Juegos Bolivarianos / Oscar Muñoz Badilla

Este domingo terminó la disputa de los Juegos Bolivarianos 2025, los que se desarrollaron entre las localidades de Lima y Ayacucho.

El balance es más que positivo para el Team Chile, que en la jornada final festejó dos bronces por equipos en el kárate, además de un oro que lograron Vicente Droguett y Fernando Quintero en el voleibol playa, que en la final se impusieron 13-21, 21-15 y 15-13 a los colombianos a Yeferson de la Hoz y Juan Carlos Noriega.

A eso se suma también un gran nivel el fin de semana en los deportes colectivos, con el rugby 7 venciendo 33-12 a Colombia para lograr un inédito pentacampeonato en Juegos Bolivarianos, mientras que el balonmano batió 30-27 a Venezuela, sellando su tricampeonato en el certamen.

De esta forma, los representativos nacionales ganaron las cuatro competencias que disputaron, ya que el hockey césped había brillado la semana pasada a nivel masculino y femenino.

Con todo, el Team Chile completó 53 medallas de oro, 57 de plata y 63 de bronce, completando 173 preseas en total que lo dejaron en el cuarto lugar del medallero, pero completando su mejor desempeño en Juegos Bolivarianos, dejando atrás las 44 preseas doradas que se lograron en Trujillo el 2013.