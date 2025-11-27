;

AUDIO. “Las chicas aprendieron y nosotros también”: la expectativa en las Diablas Junior de cara a su segundo Mundial seguido en Chile

En diálogo con ADN TOP, el entrenador de las nacionales, Alejandro Gómez, apuntó a sacar lecciones de la experiencia del 2023.

Carlos Madariaga

Alejandro Gómez en ADN TOP

Alejandro Gómez en ADN TOP

00:44

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El próximo lunes 1 de diciembre en el Parque Deportivo Estadio Nacional, comenzará la disputa del Mundial Junior Femenino de Hockey Césped.

Las Diablas Junior debutarán el lunes ante Países Bajos. Luego, enfrentarán el miércoles 3 a Malasia y el domingo 5 a Japón, buscando clasificar a las llaves de eliminación directa.

Revisa también:

ADN

Para ello, en los días previos al estreno mundialista, empataron 2-2 con India y el sábado enfrentarán a Gales. En la previa a otro amistoso, contra Nueva Zelanda, en ADN TOP conversamos con su entrenador, Alejandro Gómez, que apuntó a sacar lecciones del 2023, cuando, también ejerciendo la localía en Ñuñoa, finalizaron en el puesto 12.

“Estamos bien físicamente. El Mundial pasado no nos quedaron buenas sensaciones, nos terminamos presionando mucho y tuvimos cosas internas que no nos ayudaron a disfrutarlo. Las chicas aprendieron y nosotros también, estamos un poco más relajados. Simplemente, hay que animarse a soltar. Habrá muchos familiares y compañeras siguiéndolas, la presión va a estar, pero han mejorado el manejo de esas sensaciones para comenzar de la mejor manera”, comentó, tomando con mesura el choque ante Países Bajos, campeonas vigentes de la categoría.

“Nuestro primer objetivo es jugar de la mejor manera, pensando en la realidad de cada país. Que el resultado no nos imponga lo que va a pasar a futuro. Ellas están varios escalones arriba, pero la diferencia de gol es la que nos va a ayudar a estar con confianza o dejarnos mal paradas. Queremos ser un equipo que va a defender muy bien. El objetivo es ganar confianza y que no nos deje mal parados”, comentó Alejandro Gómez, remarcando que Las Diablas Junior quieren soñar en grande.

“La meta es mejorar el puesto anterior. Nos tenemos fe para terminar arriba de Malasia y Japón, que son mucho más jugables. El objetivo es terminar segundos para tener posibilidades de una oportunidad de clasificar entre los nueve mejores”, cerró el entrenador de la selección juvenil de hockey césped.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad