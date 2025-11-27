El próximo lunes 1 de diciembre en el Parque Deportivo Estadio Nacional, comenzará la disputa del Mundial Junior Femenino de Hockey Césped.

Las Diablas Junior debutarán el lunes ante Países Bajos. Luego, enfrentarán el miércoles 3 a Malasia y el domingo 5 a Japón, buscando clasificar a las llaves de eliminación directa.

Para ello, en los días previos al estreno mundialista, empataron 2-2 con India y el sábado enfrentarán a Gales. En la previa a otro amistoso, contra Nueva Zelanda, en ADN TOP conversamos con su entrenador, Alejandro Gómez, que apuntó a sacar lecciones del 2023, cuando, también ejerciendo la localía en Ñuñoa, finalizaron en el puesto 12.

“Estamos bien físicamente. El Mundial pasado no nos quedaron buenas sensaciones, nos terminamos presionando mucho y tuvimos cosas internas que no nos ayudaron a disfrutarlo. Las chicas aprendieron y nosotros también, estamos un poco más relajados. Simplemente, hay que animarse a soltar. Habrá muchos familiares y compañeras siguiéndolas, la presión va a estar, pero han mejorado el manejo de esas sensaciones para comenzar de la mejor manera”, comentó, tomando con mesura el choque ante Países Bajos, campeonas vigentes de la categoría.

“Nuestro primer objetivo es jugar de la mejor manera, pensando en la realidad de cada país. Que el resultado no nos imponga lo que va a pasar a futuro. Ellas están varios escalones arriba, pero la diferencia de gol es la que nos va a ayudar a estar con confianza o dejarnos mal paradas. Queremos ser un equipo que va a defender muy bien. El objetivo es ganar confianza y que no nos deje mal parados”, comentó Alejandro Gómez, remarcando que Las Diablas Junior quieren soñar en grande.

“La meta es mejorar el puesto anterior. Nos tenemos fe para terminar arriba de Malasia y Japón, que son mucho más jugables. El objetivo es terminar segundos para tener posibilidades de una oportunidad de clasificar entre los nueve mejores”, cerró el entrenador de la selección juvenil de hockey césped.