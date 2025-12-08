;

Esteban Pavez rompe el silencio y le envía este mensaje a los hinchas de Colo Colo: “Tengo muchas cosas que decir...”

El volante de los albos habló por primera vez tras sus polémicas declaraciones sobre Universidad Católica.

Esteban Pavez, volante y capitán de Colo Colo, habló tras la derrota por 2-1 ante Audax Italiano que dejó a los albos fuera de la Copa Sudamericana 2026 y abordó sus polémicos dichos hace algunas semanas, donde aseguró que Universidad Católica era “la mejor institución de Chile”.

“Tengo muchas cosas que decir, pero no me voy a referir a todo lo que tengo que decir, porque ustedes la vez pasada sacaron todo de contexto, creo que ninguno de ustedes vio la entrevista completa", declaró de entrada en la zona mixta del Estadio Monumental.

En esa línea, el mediocampista de 35 años señaló que “a lo único que me voy a referir, que Colo Colo es y será siempre el equipo más grande de Chile por lejos, no hay comparación".

Además, realizó una dura autocrítica por la desastrosa temporada de Colo Colo y le envió un mensaje a los hinchas. “Lo que quería decir es que le pido disculpas a la gente, creo que fue un año de mierda, disculpen la palabra, pero así fue, fue un año de mierda“, afirmó.

“Yo como capitán le pido disculpas a la gente. La gente este año se portó increíble, creo que no merecían lo que hicimos este año y solo eso, me quedo con pedirle disculpas a la gente y gracias por el apoyo de siempre", sentenció Pavez.

