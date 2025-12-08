;

La emoción del plantel de Deportes Concepción tras el ascenso: “Esto es para toda la ciudad que vive y respira fútbol”

El cuadro lila superó a Cobreloa en Calama y volverá a jugar en la Primera División del fútbol chileno después de 17 años de ausencia.

Deportes Concepción volverá a jugar en la Primera División del fútbol chileno después de 17 años de ausencia. El cuadro lila logró un agónico triunfo por 3-2 ante Cobreloa en la final vuelta de la Liguilla de la Primera B y con un global de 3-4 confirmó su ascenso en Calama.

Al término del partido, Josué Ovalle, volante del “León de Collao”, no ocultó su emoción tras la infartante definición en el Zorros del Desierto. “Muy contento por el ascenso. Felicitar a nuestra gente de Concepción que pudo venir y la otra que se quedó allá”, partió señalando en zona mixta.

“También felicitar a la gente de Cobreloa, porque fue un lindo espectáculo. Gracias a Dios se pudo dar el ascenso para nosotros, así que muy contento", agregó.

Respecto al duelo en Calama, el jugador de 25 años sostuvo que “fue un partido sumamente parejo. Tuvimos un par de minutos medios bajos que quizás no pudimos controlar porque hay que darle mérito al rival, pero creo que supimos hacer las cosas bien y poder quedarnos con el ascenso, que era lo que esperábamos".

Además, Ovalle abordó su situación contractual con Deportes Concepción y reconoció que “me encantaría quedarme. Acá me enamoré de la hinchada, me enamoré del club. Yo estoy a préstamo desde Limache, pero si se puede dar, por mi feliz”.

“Si no se sufre, no es del Conce”

Por otro lado, Carlos Morales, lateral de Deportes Concepción, le dedicó el triunfo a los hinchas del cuadro penquista. “Agradecido de los que hicieron posible esto. A la gente cuando nos desafiliaron y lucharon para que Deportes Concepción no desapareciera. Y a todos los hinchas que vinieron a apoyar y los que se quedaron, porque no todos pudieron viajar”, declaró.

“Sabía que iba a ser una final difícil, por algo llegamos a la final los dos equipos y esto es el Conce, si no se sufre, no es del Conce como se dice. Fue un partido bastante difícil, pero gracias a Dios nos quedamos con el ascenso”, añadió.

Finalmente, Morales le entregó un emotivo mensaje a los hinchas. “Agradecido por el apoyo incondicional, por todo desde el 2016 cuando nos desafiliaron. Esto es para ustedes, para toda la ciudad completa que se lo merece, que vive y respira fútbol”, sentenció.

