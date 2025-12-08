;

FOTO. El campeón manda: Lando Norris confirmó el número que usará la temporada 2026 en la Fórmula 1

El nuevo monarca de la máxima categoría tiene la opción de elegir entre dos números, y la decisión ya está tomada.

Gonzalo Miranda

Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1

Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1

En McLaren siguen de fiesta. Pasan las horas y seguramente Lando Norris aún no le toma el peso lo que consiguió en Abu Dabi. Remató tercero, resultado suficiente para que el piloto inglés se consolidara como campeón del mundo entre los pilotos de la Fórmula 1.

El joven de 26 años se transformó en el décimo piloto británico en consolidarse como el mejor de la máxima categoría en la historia, y comienza a pavimentar un camino en el que buscará entrar entre los mejores, como Michael Schumacher, Lewis Hamilton o Juan Manuel Fangio.

Los festejos siguen en Gran Bretaña, país al que regresó la corona después de cuatro años, considerando el tetracampeonato de Max Verstappen.

Si bien el 2025 ya terminó, el 2026 está a la vuelta de la esquina. La próxima temporada comenzará en tres meses más, y entre las definiciones que había que tomar, había una más que importante: el número que usará Lando Norris.

Según las bases de la FIA, el campeón del mundo tiene el derecho a usar el número 1 de manera exclusiva, si no, seguir usando el dígito que constantemente usa, en el caso de Lando, el número 4.

Pero en las últimas horas, en las redes sociales, el británico confirmó que el 2026 usará el número 1. Por otra parte, Max Verstappen podría volver a usar el 33 que usó antes de su tetracampeonato, pero lo cierto es que el neerlandés avisó que buscará otro dígito.

