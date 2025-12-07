;

Premio a la constancia: Lando Norris se consagra campeón de la Fórmula 1 por primera vez en su carrera

Pese a complicarse en las últimas fechas, el piloto de McLaren terminó levantando un trofeo más que merecido por su desempeño a lo largo de la temporada.

Javier Catalán

Pese a que muchos esperaban una historia diferente, finalmente no hubo sorpresas en el Gran Premio de Abu Dabi y Lando Norris se consagró como campeón del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1.

En los Emiratos Árabes Unidos, el piloto de McLaren solo necesitaba terminar en el podio para alzarse como campeón del mundo por primera vez en su carrera, algo que logró sin mayores complicaciones. Aunque Oscar Piastri y Max Verstappen cruzaron la meta por delante de él, su constancia durante toda la temporada le bastó para levantar el trofeo.

En una carrera con muy pocas emociones, todo se decidió en la largada: George Russell, el único que podía arruinar el sueño del británico, perdió dos posiciones, quedando rápidamente fuera de la conversación.

Además, el otro piloto de Red Bull, Yuki Tsunoda, también tuvo la opción de incomodar a Norris cuando, tras su primera parada en pits, el británico quedó detrás del nipón. Desde el equipo le pidieron a Tsunoda retrasarlo lo más posible, pero terminó cediendo su puesto apenas unas curvas después.

La historia recordará esta temporada de la Fórmula 1 como una de las pocas en la era reciente en la que el Mundial de Pilotos se definió con tres nombres hasta la última jornada. Y gran parte de aquello se explicará por algunas malas decisiones de McLaren, pero también por el enorme talento de Max Verstappen, quien tuvo una segunda mitad de año magnífica.

