Deportes Concepción volverá a jugar en la Primera División del fútbol chileno después de 17 años de ausencia. El cuadro lila logró una agónica victoria por 3-2 ante Cobreloa en la final vuelta de la Liguilla de la Primera B y con un global de 3-4 confirmó su ascenso en Calama.

Quien no pudo celebrar en cancha la hazaña del “León de Collao” fue Patricio Almendra, DT del equipo penquista, debido a que fue expulsado contra Deportes Copiapó en semifinales y, en una inentendible decisión, cumplió su castigo en la revancha contra los “Loínos”.

Por esa razón, el estratega de 48 años tuvo que ver el partido desde el hotel de concentración, aunque esto no fue impedimento para que festejara con todo el ascenso de sus dirigidos desde su habitación, tal como lo exhibió a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

“¡Vamos, lo ganamos! Esos muchachos y el de arriba lo hizo, cumplieron con el corazón y el de arriba cumple su palabra. ¡Qué tarotista! Me da lo mismo, si Dios tiene el poder, vamos ‘Conce’”, dijo Alandra en el video.

“Estoy desesperado aquí adentro, vamos a celebrar, papá. Mañana (hoy) todos en la plaza, a las seis de la tarde. ¡Vamos León, qué lindo! Déjenme compartirlo con alguien, si estoy amarrado dentro de esta pieza”, agregó el DT.

Por último, el técnico de Deportes Concepción remarcó que “necesito compartir esta alegría, los quiero a todos los morados. ¡Vamos leones!”.