“Ya hablé dos veces...”: figura de la UC aboga por su continuidad en el club para 2026

Si hay un jugador en la UC que ha destacado en este segundo semestre es Eduard Bello.

El venezolano pasó de ser cuestionado en la primera parte del año a anotar cuatro goles en el remozado Claro Arena, siendo el máximo artillero del club en este recinto.

“Fue un envión anímico para todo el equipo. Me llevó a tener mayor confianza y poder marcar esos goles que fueron claves”, remarcó el venezolano en zona mixta luego de haber anotado otro tanto, ahora para la victoria sobre Unión La Calera.

“Uno debe mantener los pies sobre la tierra, ser humilde, reconocer los errores. Sabía que no estaba teniendo un buen rendimiento, pero tenía que mantener mis hábitos. Era cuestión de tiempo para que se destrabe, vengo trabajando de principio de año. No cambié nada, es consistencia a lo largo del año, ser fuerte mentalmente”, dijo Eduard Bello, destacando también su asociación con el colombiano Jhojan Valencia, que lo ha asistido en sus últimos dos tantos con la UC.

“La conexión fuera de la cancha es clave, ponerse de acuerdo. El profe nos muestra esas situaciones, que espere que Jhojan esté perfilado para marcar la diagonal. Con una mirada se da esa sincronía de movimientos y hemos podido resolver partidos que son importantes”, remarcó Eduard Bello, cuyo préstamo desde el Barcelona de Ecuador finalizó.

Por ello, el atacante de 30 años abogó por su continuidad en la UC para 2026. “Ya hablé dos veces con el profe. La intención es continuar. Esperaremos en los próximos días para ver qué se decide para mi futuro. No sé si pagar, un préstamo, pero no depende de mí. Mi agencia se encargará de pelear y veremos qué se resuelve”, cerró el venezolano.