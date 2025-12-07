;

Salvados por la campana: el dato que sepulta la campaña 2025 de Everton

El conjunto ruletero protagonizó uno de los peores rendimientos del siglo en el fútbol chileno.

Carlos Madariaga

Everton terminó salvándose por muy poco del descenso y logró sobrevivir para mantenerse en la Primera División, aun cuando perdieron en la última fecha del Campeonato Nacional 2025.

El cuadro ruletero vivió una campaña ambivalente, con tres cuerpos técnicos distintos, y que se reflejan en su rendimiento.

El elenco viñamarino apenas ganó seis partidos, además de sumar ocho empates y sufrir 16 derrotas, en 30 fechas donde sufrieron 44 goles en contra.

Everton, así, se salvó del descenso completando apenas un 28,9% de rendimiento.

Según la cuenta en “X” Everdatos, dicho porcentaje deja a este plantel del elenco “oro y cielo” como el elenco que logró mantener la categoría en torneos largos con un rendimiento más bajo en la historia del fútbol chileno, desde que se otorgan 3 puntos por victoria.

Los de Viña del Mar dejaron atrás el 31,1% con que Santiago Morning se mantuvo en Primera División en 2001 (7 triunfos, 4 empates y 19 derrotas) y el 30% que le permitió a Coquimbo Unido conservar la categoría en 2022 (7 victorias, 6 empates y 17 derrotas).

