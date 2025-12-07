;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 7 de diciembre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla dos duelos por el Campeonato Nacional 2025 y uno de la Liguilla de Ascenso.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 7 de diciembre, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 7 de diciembre, y quién transmite? / Agencia Uno

Hoy, domingo 7 de diciembre, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla tres partidos.

Dos de estos encuentros darán cierre a la última fecha del Campeonato Nacional 2025 y otro definirá al campeón de la Liguilla de Ascenso.

Revisa también:

ADN

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 7 de diciembre comenzará con dos juegos en simultáneo a contar de las 18:00 horas, ambos con seguimiento de ADN Deportes en vivo.

Uno será en el Estadio Monumental, donde Colo Colo enfrentará al Audax Italiano. Piero Maza será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

El otro juego será en el Nelson Oyarzún de Chillán, donde Ñublense recibirá a Cobresal, con arbitraje de Gastón Philippe y transmisión de TNT Sports.

Liguilla de Ascenso

A contar de las 20:15 horas, en el Zorros del Desierto, Cobreloa y Deportes Concepción zanjarán cuál equipo disputará la Primera División en 2026.

Tras el 1-1 de la ida en Collao, ambos clubes buscarán desequilibrar la llave en Calama. Diego Flores será el juez del partido, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad