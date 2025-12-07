Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 7 de diciembre, y quién transmite? / Agencia Uno

Hoy, domingo 7 de diciembre, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla tres partidos.

Dos de estos encuentros darán cierre a la última fecha del Campeonato Nacional 2025 y otro definirá al campeón de la Liguilla de Ascenso.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 7 de diciembre comenzará con dos juegos en simultáneo a contar de las 18:00 horas, ambos con seguimiento de ADN Deportes en vivo.

Uno será en el Estadio Monumental, donde Colo Colo enfrentará al Audax Italiano. Piero Maza será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

El otro juego será en el Nelson Oyarzún de Chillán, donde Ñublense recibirá a Cobresal, con arbitraje de Gastón Philippe y transmisión de TNT Sports.

Liguilla de Ascenso

A contar de las 20:15 horas, en el Zorros del Desierto, Cobreloa y Deportes Concepción zanjarán cuál equipo disputará la Primera División en 2026.

Tras el 1-1 de la ida en Collao, ambos clubes buscarán desequilibrar la llave en Calama. Diego Flores será el juez del partido, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports.