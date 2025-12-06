Everton debió esperar hasta el último minuto para abrochar su estadía en Primera División, considerando que perdieron en los descuentos ante O’Higgins.

Sin embargo, la caída de Deportes Iquique ante la U de Chile los hizo inalcanzables, logrando asegurar la categoría en una temporada muy sufrida para los “ruleteros”.

“Tenemos que hacer un mea culpa muy grande. La institución hizo un esfuerzo para pelear otras cosas y estuvo el reflejo en los resultados que obtuvimos. Por suerte, mantuvimos la categoría y vamos a volver mucho más fuerte para que este año sea todo lo que no fue este año”, resaltó, en diálogo con ADN Deportes, el defensa Ramiro González, lamentando la falta de finiquito del plantel en la recta final.

“Este era nuestro partido. Dependía de nosotros, se nos escapa el resultado en lo último. Habíamos hecho un gran planteo, era lo que veníamos a buscar, empatar o ganarlo en una contra. Se vio una mejora en el equipo, con Audax merecimos algo más y nos anotaron en el 87; con Iquique fuimos superiores en el segundo tiempo, generamos muchas ocasiones, pero se nos hizo esquivo abrir el marcador. Hoy lo mismo, no pudimos convertir, pero sacamos el resultado adelante y esperamos que sirva para lo que viene”, dijo el ex Colo Colo, que también compartió con los hinchas que llegaron hasta Rancagua y agradeció la “manito” azul en el norte.

“Es una mezcla de sensaciones. Estábamos dolidos por el resultado. Gracias a la U, que hizo su trabajo, nos dejó en Primera. Hacemos un mea culpa, sabemos que tenemos que mejorar muchísimo y que esto no vuelva a pasar. La gente nos acompañó, a la par nuestro, intentando ayudar. Espero que eso solo quede en una anécdota”, insistió Ramiro González, apuntando a continuar en Everton para 2026.

“Tengo contrato vigente. Estoy cómodo. Cuando pasan estas cosas, sufre mucho. Estaba en las manos de Dios. Me siento físicamente bien, tengo mucho para dar y ojalá el próximo año lo podamos demostrar”, cerró el zaguero de 35 años.