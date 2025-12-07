;

VIDEO. Racing elimina a Boca Juniors del Clausura y deja a River sin Libertadores 2026

El cuadro de Gustavo Costas fue hasta La Bombonera para mandar al “Millonario” a jugar la Sudamericana y ahora podría ser rival de la U.

Gonzalo Miranda

Racing elimina a Boca Juniors del Clausura y deja a River sin Libertadores 2026

Racing elimina a Boca Juniors del Clausura y deja a River sin Libertadores 2026 / Marcelo Endelli

Este domingo por la tarde, comenzaron las semifinales de la Liga Argentina en el Clausura 2025, instancia donde Boca Juniors y Racing Club jugaban un partidazo en el Estadio La Bombonera.

En un duelo de ida y vuelta, la “Academia” resistió la presión “Xeneize” durante gran parte del encuentro para que Adrián Martínez marcará el único tanto del partido al minuto 75 del compromiso.

Con la victoria, Racing Club se mete en la final del torneo y se verá las caras con el ganador de la llave entre Gimnasia y Estudiantes, en una versión del “Clásico de La Plata”.

Carlos Palacios fue titular y jugó todo el partido, mientras que Williams Alarcón no salió de la banca. Ambos se quedaron sin levantar el título.

Sin embargo, de lo que se habla en estas horas al otro lado de la cordillera, es que con este resultado, River Plate se queda sin chances de ir a la Copa Libertadores del próximo año, por lo que jugará la fase grupal de la Copa Sudamericana 2026, instancia donde se podría topar con la Universidad de Chile, uno de los grandes sueños de los hinchas azules

