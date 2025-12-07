Un chileno y un viejo “enemigo” de Colo Colo pierden la categoría en el Brasileirao: estos clubes clasificaron a Copa Libertadores y Sudamericana / JUAN MABROMATA

Con nueve partidos en paralelo se resolvió la última fecha del Brasileirao, donde, al margen del título del Flamengo, se tenían que zanjar los clasificados a torneos internacionales y los descendidos.

El mayor drama se vivió en la parte baja de la tabla, donde uno de los equipos tradicionales del torneo brasileño, Internacional de Porto Alegre, que arriesgaba perder la categoría.

Sin embargo, en su casa, el “Colorado” se impuso 3-1 sobre Bragantino, llegando a 44 puntos que, sumandos a las derrotas de Ceará y Fortaleza, les permitió salvarse.

En este último equipo, Benjamín Kuscevic no tuvo actividad en la caída 4-2 con Fortaleza que condenó a su equipo a la Segunda División, plantel que también tiene a un conocido para Colo Colo, Juan Martín Lucero, quien tampoco jugó este domingo.

Los clasificados a Copa Libertadores y Sudamericana

Con el cierre de los partidos, quedó resuelto el listado de clubes brasileños que competirán en torneos internacionales en 2026.

Para la fase de grupos de Copa Libertadores, además de Flamengo, aseguraron su cupo Palmeiras, Cruzeiro, el sorprendente Mirassol y Fluminense.

En tanto, Botafogo y Bahía serán los elencos que disputarán la fase previa de aquel campeonato.

Respecto de la Copa Sudamericana, habrá representación chilena, con el São Paulo de Gonzalo Tapia y el Gremio de Alexander Aravena inscritos para este torneo. A ellos se suman Bragantino, Atlético Mineiro, Santos (que también se salvó del descenso, con Neymar a la cabeza) y Corinthians.