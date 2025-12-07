El equipo de Argentina que entra a la pelea con clubes chilenos por un exseleccionado de La Roja / Alexandre Schneider

La semana pasada, en Argentina se vivió un emotivo momento cuando Racing Club le rindió un homenaje a Gabriel Arias.

Todo luego de llegar a un acuerdo con el portero de 38 años para su salida del club tras siete temporadas, sustentado también en que el arquero nacional perdió el puesto con Facundo Cambeses.

Así las cosas, quien fuera campeón de Primera División y de la Copa Sudamericana con la “Academia” está sin club, por lo cual su nombre se transformó ya en uno codiciado para el mercado de fichajes.

Sin ir más lejos, a Gabriel Arias ya se lo ha relacionado con Colo Colo, considerando el viejo interés albo en contratarlo; y algunos fanáticos de la U de Chile sueñan con su llegada para que le pelee el puesto a Gabriel Castellón.

Sin embargo, en Argentina también su nombre es codiciado: según información de Crónica, en Defensa y Justicia pretenden también repatriarlo.

Esto considerando que Gabriel Arias ya atajó en el “Halcón de Varela” entre 2012 y 2017, club con el que también logró el ascenso a la Primera División.

Habrá que ver qué pasa en las próximas semanas para ver si el portero se mantendrá en el fútbol trasandino o si volverá a Chile, donde jugó en Unión La Calera en 2018.