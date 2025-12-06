La final anticipada: la decisión que tomó el DT de Boca Juniors con Carlos Palacios para enfrentar a Racing
Los “Xeneizes” recibirán a la Academia en las semifinales del Torneo Clausura Argentino, y el chileno apunta a mantener su jerarquía dentro del esquema de Claudio Úbeda.
Al igual que en nuestro país, la temporada del fútbol argentino está llegando a su fin y, por ahora, aún hay chilenos que pueden consagrarse campeones del Torneo Clausura, aunque ahora deberán enfrentarse en semifinales.
Este domingo 7 de diciembre, Boca Juniors recibirá a Racing de Avellaneda en La Bombonera, en lo que muchos en Argentina califican como “la final anticipada”, un duelo que contará con presencia nacional desde el arranque.
Según reportan distintos medios trasandinos, Carlos Palacios apunta a mantenerse como titular en los “Xeneizes”, pese a que durante la semana estuvo en duda por una molestia derivada de un golpe sufrido en el duelo de cuartos de final ante Argentinos Juniors.
Quien no corre la misma suerte es Williams Alarcón, que seguirá como suplente en el esquema de Claudio Úbeda y deberá esperar una oportunidad desde el banco, aunque en los últimos partidos no ha sido considerado.
Por el lado de Racing, Gabriel Arias tampoco irá desde el arranque y, en la que podría ser su última presentación con la camiseta albiceleste, continuará como segundo arquero tras Facundo Cambeses.
