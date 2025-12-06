“Si él quiere, tenemos la puerta abierta”: dueño de O’Higgins abre la opción a la contratación de exgoleador de Boca Juniors / Twitter @ElRancaguino / @ERDeportes

O’Higgins tuvo un particular hincha en las tribunas de El Teniente para el partido que selló su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Se trata nada más y nada menos que el exrepresentante de jugadores Christian Bragarnik, dueño del club, quien valoró lo vivido en Rancagua.

“Fue emocionante. Ojalá la gente se siga acompañando y contagiando para ir por más. La invitación es que, más allá de que uno tenga la propiedad, los dueños son la gente, está la pasión de ellos y buscaremos hacer las cosas bien”, explicó, apuntando a la importancia de los refuerzos que llegaron bajo su breve gestión para el éxito del equipo.

“El fútbol chileno debe traer jugadores que le den más jerarquía al torneo, que sea más competitivo y mañana volver a los primeros planos”, planteó, mesurado también en torno a los objetivos del club bajo su mandato.

“O’Higgins demanda, por la institución que es, estar entre los de arriba. No sé si pelear el torneo, pero pelear arriba”, remarcó Christian Bragarnik, apuntando a la importancia que tiene en el proceso “Paqui” Meneghini.

“Hay que escucharlo, es un entrenador que conoce el fútbol chileno, la idiosincrasia de este fútbol. También a Pablo Calandria, mis socios, tratamos de ver todas las posibilidades y a partir de eso tomar las mejores decisiones, con cordura y escuchando a todos”, expresó, apuntando a dar pelea a nivel internacional, más allá de solo tener un cupo en la fase previa de la Copa Libertadores.

“Es injusto el formato. Entiendo las reglas del juego. Programas, te va mal y quedas con un plantel más grandes. Intentaremos conformar el mejor equipo para eso”, comentó, sin descartar un nombre que viene sonando hace semanas para O’Higgins: Darío Benedetto, exatacante de Boca Juniors.

“Si él quiere, tenemos la puerta abierta”, cerró en torno al artillero de 35 años, que no ha anotado goles en sus dos últimos clubes, Olimpia de Paraguay y Newell’s Old Boys.