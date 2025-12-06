;

VIDEO. “Si él quiere, tenemos la puerta abierta”: dueño de O’Higgins abre la opción a la contratación de exgoleador de Boca Juniors

Christian Bragarnik estuvo presente en El Teniente para la clasificación de O’Higgins a la Copa Libertadores.

Carlos Madariaga

Daniel Ramírez

“Si él quiere, tenemos la puerta abierta”: dueño de O’Higgins abre la opción a la contratación de exgoleador de Boca Juniors

“Si él quiere, tenemos la puerta abierta”: dueño de O’Higgins abre la opción a la contratación de exgoleador de Boca Juniors / Twitter @ElRancaguino / @ERDeportes

O’Higgins tuvo un particular hincha en las tribunas de El Teniente para el partido que selló su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Se trata nada más y nada menos que el exrepresentante de jugadores Christian Bragarnik, dueño del club, quien valoró lo vivido en Rancagua.

Revisa también:

ADN

“Fue emocionante. Ojalá la gente se siga acompañando y contagiando para ir por más. La invitación es que, más allá de que uno tenga la propiedad, los dueños son la gente, está la pasión de ellos y buscaremos hacer las cosas bien”, explicó, apuntando a la importancia de los refuerzos que llegaron bajo su breve gestión para el éxito del equipo.

El fútbol chileno debe traer jugadores que le den más jerarquía al torneo, que sea más competitivo y mañana volver a los primeros planos”, planteó, mesurado también en torno a los objetivos del club bajo su mandato.

“O’Higgins demanda, por la institución que es, estar entre los de arriba. No sé si pelear el torneo, pero pelear arriba”, remarcó Christian Bragarnik, apuntando a la importancia que tiene en el proceso “Paqui” Meneghini.

“Hay que escucharlo, es un entrenador que conoce el fútbol chileno, la idiosincrasia de este fútbol. También a Pablo Calandria, mis socios, tratamos de ver todas las posibilidades y a partir de eso tomar las mejores decisiones, con cordura y escuchando a todos”, expresó, apuntando a dar pelea a nivel internacional, más allá de solo tener un cupo en la fase previa de la Copa Libertadores.

“Es injusto el formato. Entiendo las reglas del juego. Programas, te va mal y quedas con un plantel más grandes. Intentaremos conformar el mejor equipo para eso”, comentó, sin descartar un nombre que viene sonando hace semanas para O’Higgins: Darío Benedetto, exatacante de Boca Juniors.

“Si él quiere, tenemos la puerta abierta”, cerró en torno al artillero de 35 años, que no ha anotado goles en sus dos últimos clubes, Olimpia de Paraguay y Newell’s Old Boys.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad