ANFP programó la última fecha del Campeonato Nacional: 5 partidos en simultáneo para el sábado

La ANFP confirmó este viernes la programación de la última fecha del Campeonato Nacional, la cual se jugará entre el 5 y el 7 de diciembre.

La jornada 30 del torneo local empezará el viernes 5, a las 20:00 horas, con el desarrollo del partido entre Palestino y Huachipato.

Para el sábado 6, hay cinco duelos en simultáneo: Universidad Católica vs. Unión La Calera, Deportes Iquique vs. Universidad de Chile, Coquimbo Unido vs. Unión Española, Deportes Limache vs. Deportes La Serena y O’Higgins vs. Everton. Todos estos encuentros comenzarán a las 18:00 horas.

Todo concluirá el domingo 7, con dos compromisos que también se disputarán en simultáneo: Colo Colo vs. Audax Italiano y Ñublense vs. Cobresal. Ambos cotejos arrancarán a las 18:00 horas.