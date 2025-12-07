;

VIDEO. “Imagínense la ensalada de egos”: Eduardo Fuentes afirma que hubo “codazos” en la Teletón

El rostro de TVN fue uno de los principales animadores de las 27 horas de amor.

Alejandro Basulto

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

En el pódcast, Mari con Edu, Eduardo Fuentes compartió detalles inéditos sobre lo que ocurrió fuera de pantalla durante la Teletón 2025. Según contó, existió un instante específico donde se generó la mayor competencia entre los rostros televisivos.

De acuerdo con los animadores, todo sucedió cuando Don Francisco se preparó para anunciar el cómputo parcial de la recaudación. En ese momento, la disputa por aparecer cerca del histórico conductor se hace evidente.

Hubo codazos, sí, hubo codazos (...) Yo los vi. Cuando dan el cómputo, fíjense nomas. Es que con la Mari nos ponemos como en el costado, pero siempre hay una pequeña disputa por estar cerca de Don Francisco. Siempre como que se da algo, una cosita”, relató el conductor de Buenos Días a Todos.

Revisa también

ADN

El comunicador aclaró que, pese a estas tensiones, “no hubo peleas, en general es un buen ambiente. Hay un buen ambiente, digamos las cosas como son. Era la oportunidad de que estábamos todos ahí reunidos, imagínense la ensalada de egos que significa eso. Lo digo en buena onda, si yo también fui parte de aquello”.

“Pero se logra dominar la situación y estar en buenos términos, y se pasa bien, porque todos entendemos que hay algo superior a todos nosotros y nuestros egos, que es la Teletón. Estamos a disposición de Teletón, en el horario que sea y para lo que sea”, concluyó.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad