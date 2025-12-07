En el pódcast, Mari con Edu, Eduardo Fuentes compartió detalles inéditos sobre lo que ocurrió fuera de pantalla durante la Teletón 2025. Según contó, existió un instante específico donde se generó la mayor competencia entre los rostros televisivos.

De acuerdo con los animadores, todo sucedió cuando Don Francisco se preparó para anunciar el cómputo parcial de la recaudación. En ese momento, la disputa por aparecer cerca del histórico conductor se hace evidente.

“Hubo codazos, sí, hubo codazos (...) Yo los vi. Cuando dan el cómputo, fíjense nomas. Es que con la Mari nos ponemos como en el costado, pero siempre hay una pequeña disputa por estar cerca de Don Francisco. Siempre como que se da algo, una cosita”, relató el conductor de Buenos Días a Todos.

El comunicador aclaró que, pese a estas tensiones, “no hubo peleas, en general es un buen ambiente. Hay un buen ambiente, digamos las cosas como son. Era la oportunidad de que estábamos todos ahí reunidos, imagínense la ensalada de egos que significa eso. Lo digo en buena onda, si yo también fui parte de aquello”.

“Pero se logra dominar la situación y estar en buenos términos, y se pasa bien, porque todos entendemos que hay algo superior a todos nosotros y nuestros egos, que es la Teletón. Estamos a disposición de Teletón, en el horario que sea y para lo que sea”, concluyó.