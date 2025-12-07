“Creo en su forma de mirar a las personas”: Mon Laferte manifiesta su apoyo oficial a Jeannette Jara para la segunda vuelta presidencial

Durante la jornada de este sábado 7 de diciembre, Mon Laferte expresó públicamente su apoyo a Jeannette Jara de cara a la segunda vuelta presidencial.

La artista compartió un video en el que habla directamente a la cámara, destacando la importancia de avanzar hacia un país donde las personas puedan envejecer con dignidad, acceder a una salud que no dependa del bolsillo y convivir en tranquilidad respetando las diferencias.

En ese contexto, afirmó que “cree en Jeannette Jara” y en la forma en que la candidata “entiende el país”.

Este respaldo marca un cambio significativo respecto de episodios recientes. Durante el Ruidosa Fest, una fotografía entre ambas —publicada por Jara en su Instagram— fue inicialmente interpretada como un apoyo, lo que la propia cantante aclaró señalando que nunca había respaldado candidaturas y que era su primera foto con una figura política.

Ahora, el mensaje es explícito. Jara replicó el video en su cuenta con un agradecimiento directo: “Gracias Mon, por tu mensaje tan claro y por creer igual que yo en un país donde todas y todos podamos vivir con las mismas oportunidades”.

La publicación se ha viralizado rápidamente en redes sociales a días de las Elecciones que darán cuenta de quién liderará el país por los próximos años.