En el pódcast Mari con Edu, el animador Eduardo Fuentes sorprendió a los oyentes con una historia que recordó de sus inicios en Canal 13, específicamente cuando formaba parte del programa En Boca de Todos.

“Hace muchos años, había todo un protocolo en Canal 13 si se moría el Papa Juan Pablo II. Obviamente, canal de la Iglesia. Entonces todos estábamos avisados de un protocolo. Había un libro donde se señalaba todo lo que iba a ocurrir en el canal”, contó al comienzo.

Entre risas, confesó que junto a algunos compañeros decidieron gastar una broma a un productor en práctica: “Digo: ‘Hola, ¿con quién hablo?’, ‘con Juan Pablo’, ‘oye, Juan Pablo, aquí te habla Pablo Marambio de Prensa’, dígame don Juan Pablo’, ‘oye, ¿qué tienen ustedes por el Papa?’“.

“Entonces, dice ‘No, tenemos una nota biográfica’. Y yo le digo: ‘No, no, esa hueá la tenemos nosotros. Otra’“, añadió. Hasta que el actual conductor de Buenos días a todos le dijo al practicante: ”¿Cómo es posible que ustedes no tengan nada, En Boca de Todos no tienen nada? Se acaba de morir el Papa y ustedes no tienen nada, hueón, por Dios los hueones pencas”.

La broma tuvo consecuencias inesperadas: ya que el practicante corrió a dar aviso y el canal activó el protocolo oficial. “Y ahí la hueá se nos escapó de las manos. Porque ese activar el protocolo, significó llamadas a otras áreas del canal (...) Significaba activación del luto en gráficas, de notas de prensa, efectivamente. Empezó a quedar la mansa zorra“, relató.

Tras ello, agregó: “El que coordinaba todo esto era el jefe de Deportes de Canal 13, que era Marco Antonio Cumsille. Entonces, me dicen: ‘Anda a hablar con Cumsille al tiro, porque este es el hueón que debe terminar de activar toda la hueá’ (...) Corriendo desesperado (...) Todo el rato pensando ‘me van a echar, me van a echar’”.

Finalmente, se encontró con el jefe de Deportes y descubrió que el rumor había sido desmentido. “Le digo ‘hueón, no se murió el Papa’, ‘si sé que no se murió el Papa’“, recordó el rostro de TVN. Cumsille en ese momento le explicó que le llegó la información de la supuesta muerte del Papa, pero averiguó por su parte y descubrió que era todo falso.

“Pero nunca cacharon de dónde había surgido el rumor… Ahora se están enterando“, cerró Fuentes.