;

VIDEO. Arturo Vidal califica de “vergüenza” el año de Colo Colo y fustiga a la dirigencia: “Mucha gente trató de tirar para atrás el carro y así nos fue”

El “Rey Arturo” se mostró dolido por no haber sido titular ante el Audax Italiano, criticó la filtración de su sueldo y también apuntó a que la salida de Almirón “pudrió todo”.

Carlos Madariaga

Arturo Vidal califica de “vergüenza” el año de Colo Colo y fustiga a la dirigencia: “Mucha gente trató de tirar para atrás el carro y así nos fue”

Arturo Vidal califica de “vergüenza” el año de Colo Colo y fustiga a la dirigencia: “Mucha gente trató de tirar para atrás el carro y así nos fue” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Arturo Vidal fue uno de los jugadores de Colo Colo que salió a poner el pecho a las balas ante el hecho de que el club no haya clasificado siquiera a Copa Sudamericana tras caer con Audax Italiano.

Es una vergüenza. Teníamos todas las chances para clasificar. Ñublense iba a ganar. Es un tema complicado, pero ya está. Agradecer a la gente que nos vino a apoyar este año, esperábamos muchas cosas y no se logró nada. Triste y con mucha vergüenza”, dijo un dolido “Rey Arturo”.

Revisa también:

ADN

“Es un fracaso. Me duele no haber podido comenzar el partido, estaba bien físicamente. Duele también quedar eliminado así, con todo el público”, reiteró el volante, cuestionando el manejo directivo en Blanco y Negro.

“Llevo casi 20 años, este es uno de los peores años que he tenido. Me hubiese gustado que fuera diferente. Hay cosas que pasan. Soy uno de los más importantes, no estuve a la altura, pero mucha gente trató de tirar para atrás el carro y así nos fue”, aseguró Arturo Vidal.

“Es de todos lados, no me gusta dar nombres, cada uno tiene que ponerse los zapatos y hacerse responsables. Si la gente me quiere criticar está bien, pero vamos a seguir luchando. Hay muchas cosas de las que no me hago cargo”, recalcó, enfatizando los problemas respecto de la gestión del “Cacique” a nivel directivo, reiterando que seguirá en el equipo para 2026.

“Estoy renovado automáticamente. Yo muchas veces hablé muchas veces antes de llegar a este punto y él no aceptó. Acá no se sabe nada. El equipo está siempre en el aire, nadie se hace responsable y así nos fue”, reflexionó, criticando también la serie de cuestionamientos públicos a su presencia en el cuadro albo.

“Cuando se perdía era culpa mía, dijeron muchas cosas. Publicaron mi sueldo, con una maldad, y saben que eso no es así, lo filtraron de acá y eso molesta, más que un jugador gane tanta plata”, apuntó Vidal, reparando también en el cambio de entrenador.

“Hubiera sido diferente en la última parte. Lo que pasó con Almirón fue todo mal hecho, ahí se pudrió todo. A uno no le preguntan, uno juega no más, y pasan estas cosas cuando la institución no está unida”, concluyó un complicado Arturo Vidal.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad