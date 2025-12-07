Arturo Vidal califica de “vergüenza” el año de Colo Colo y fustiga a la dirigencia: “Mucha gente trató de tirar para atrás el carro y así nos fue” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Arturo Vidal fue uno de los jugadores de Colo Colo que salió a poner el pecho a las balas ante el hecho de que el club no haya clasificado siquiera a Copa Sudamericana tras caer con Audax Italiano.

“Es una vergüenza. Teníamos todas las chances para clasificar. Ñublense iba a ganar. Es un tema complicado, pero ya está. Agradecer a la gente que nos vino a apoyar este año, esperábamos muchas cosas y no se logró nada. Triste y con mucha vergüenza”, dijo un dolido “Rey Arturo”.

“Es un fracaso. Me duele no haber podido comenzar el partido, estaba bien físicamente. Duele también quedar eliminado así, con todo el público”, reiteró el volante, cuestionando el manejo directivo en Blanco y Negro.

“Llevo casi 20 años, este es uno de los peores años que he tenido. Me hubiese gustado que fuera diferente. Hay cosas que pasan. Soy uno de los más importantes, no estuve a la altura, pero mucha gente trató de tirar para atrás el carro y así nos fue”, aseguró Arturo Vidal.

“Es de todos lados, no me gusta dar nombres, cada uno tiene que ponerse los zapatos y hacerse responsables. Si la gente me quiere criticar está bien, pero vamos a seguir luchando. Hay muchas cosas de las que no me hago cargo”, recalcó, enfatizando los problemas respecto de la gestión del “Cacique” a nivel directivo, reiterando que seguirá en el equipo para 2026.

“Estoy renovado automáticamente. Yo muchas veces hablé muchas veces antes de llegar a este punto y él no aceptó. Acá no se sabe nada. El equipo está siempre en el aire, nadie se hace responsable y así nos fue”, reflexionó, criticando también la serie de cuestionamientos públicos a su presencia en el cuadro albo.

“Cuando se perdía era culpa mía, dijeron muchas cosas. Publicaron mi sueldo, con una maldad, y saben que eso no es así, lo filtraron de acá y eso molesta, más que un jugador gane tanta plata”, apuntó Vidal, reparando también en el cambio de entrenador.

“Hubiera sido diferente en la última parte. Lo que pasó con Almirón fue todo mal hecho, ahí se pudrió todo. A uno no le preguntan, uno juega no más, y pasan estas cosas cuando la institución no está unida”, concluyó un complicado Arturo Vidal.