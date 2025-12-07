;

VIDEOS. El León rugió en Calama: Deportes Concepción vuelve a Primera División luego de 17 años tras una agónica definición sobre Cobreloa

El cuadro lila venció en los descuentos luego de haber sufrido una remontada cuando iban imponiéndose 2-0 en el Zorros del Desierto.

Carlos Madariaga

La Liguilla de Ascenso tuvo este domingo una definición espectacular en la cual Deportes Concepción concretó su retorno a la Primera División tras 17 años luego de imponerse en el partido de vuelta, en Calama, a Cobreloa.

Mostrando un juego más atildado, el cuadro sureño pudo imponer en parte su nivel de juego pese a la altura en Calama, manteniendo la tónica de la ida, que fue 1-1 en Collao, con los nortinos apelando a un despliegue más directo.

Fue así como al minuto 37, Nelson Sepúlveda quedó en inmejorable posición para abrir la cuenta en favor de Deportes Concepción.

Los lilas parecieron sellar el regreso a Primera División cuando, al minuto 52, con un impecable cabezazo, Joaquín Larrivey puso el 2-0 para el cuadro forastero y el 3-1 en el global.

Sin embargo, Deportes Concepción sufrió la dura lesión del defensa paraguayo Nanitamo Espínola, lo que incluso provocó el llanto de uno de sus rivales, Aldrix Jara.

El cuadro sureño intentó reenfocarse, pero Cobreloa revivió y acorraló a los forasteros, concretando el empate en la llave en menos de 10 minutos con un cabezzo de Gustavo Gotti y un penal de Álvaro Delgado.

Cobreloa siguió machacando, apuntando a evitar el alargue y, en los descuentos, ocurrió lo increíble: Gustavo Gotti remató al poste y, en el contragolpe, Nelson Sepúlveda aprovechó un mal despeje de la zaga loína y anotó el 3-2.

De manera increíble, Deportes Concepción terminó abrochando el triunfo 4-3 en la llave, sellando su regreso a la Primera División luego de 17 años, período en que llegó a ser desafiliado, debiendo iniciar el retorno desde el fútbol amateur.

