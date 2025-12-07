Cobreloa enfrenta a Deportes Concepción en la final de la Liguilla de Ascenso / Daniel Pino/UnoNoticias

Este domingo se cerrará el desarrollo de la Primera B, con la conclusión de la Liguilla de Ascenso.

Cobreloa y Deportes Concepción son los clubes que apuntan a obtener el segundo cupo para la Primera División 2026.

Tras el 1-1 de la ida en Collao, la llave está más que abierta para la revancha de hoy domingo en el Zorros del Desierto.

Cabe destacar que si hay empate en los 90 minutos, habrá alargue por 30 minutos más y, de persistir la igualdad, la final se resolverá mediante lanzamientos penales.

Cobreloa vs. Deportes Concepción, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Cobreloa y Deportes Concepción, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Primera B lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 7 de diciembre

EN VIVO | Cobreloa 0-0 Deportes Concepción | Estadio Zorros del Desierto

Goles: