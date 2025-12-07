;

FOTOS. El insólito motivo por el cual la transmisión de TV del partido de Colo Colo debió recurrir a cámaras auxiliares

Los primeros 14 minutos del encuentro no tuvieron las tomas habituales.

Carlos Madariaga

El insólito motivo por el cual la transmisión de TV del partido de Colo Colo debió recurrir a cámaras auxiliares

El insólito motivo por el cual la transmisión de TV del partido de Colo Colo debió recurrir a cámaras auxiliares / TNT S

El inicio del partido entre Colo Colo y Audax Italiano tuvo una gran particularidad en torno a la señal de TNT Sports.

Esto debido a que una vez que comenzó el compromiso, el partido no tuvo el tradicional tiro de cámara desde la tribuna Rapa Nui.

Revisa también:

ADN

De hecho, debieron recurrir a las que disponen detrás de uno de los arcos del Monumental para hacer el seguimiento al juego.

¿La razón de esto? El despliegue de un enorme lienzo que, sumado a los que se extendieron desde los codos, tapó completamente la zona de casetas y también la tribuna Rapa Nui, incluyendo las cámaras de la señal oficial.

El desarme de los telones demoró más de la cuenta y, por ello, TNT Sports debió recurrir a cámaras tácticas para mantener la transmisión.

Recién al minuto 14 se pudo normalizar la emisión televisiva, la que se vio alterada por el homenaje que la hinchada de Colo Colo quiso desarrollar en su último partido de la temporada.

ADN

Cedida

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad