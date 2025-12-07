El insólito motivo por el cual la transmisión de TV del partido de Colo Colo debió recurrir a cámaras auxiliares / TNT S

El inicio del partido entre Colo Colo y Audax Italiano tuvo una gran particularidad en torno a la señal de TNT Sports.

Esto debido a que una vez que comenzó el compromiso, el partido no tuvo el tradicional tiro de cámara desde la tribuna Rapa Nui.

De hecho, debieron recurrir a las que disponen detrás de uno de los arcos del Monumental para hacer el seguimiento al juego.

Por qué TNT está transmitiendo al Colo con un tiro de cámara horriblemente asqueroso???? pic.twitter.com/EaWDCMyQBd — Nacho (@nachomartin) December 7, 2025

¿La razón de esto? El despliegue de un enorme lienzo que, sumado a los que se extendieron desde los codos, tapó completamente la zona de casetas y también la tribuna Rapa Nui, incluyendo las cámaras de la señal oficial.

El desarme de los telones demoró más de la cuenta y, por ello, TNT Sports debió recurrir a cámaras tácticas para mantener la transmisión.

Recién al minuto 14 se pudo normalizar la emisión televisiva, la que se vio alterada por el homenaje que la hinchada de Colo Colo quiso desarrollar en su último partido de la temporada.