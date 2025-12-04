La temporada 2025 del fútbol chileno, está terminado. Este fin de semana, con la jornada 30, la Liga de Primera llega a su final con el campeón definido, pero con otras peleas aún por dar.

Una de ellas es la que tiene que dar Colo Colo, ante el Audax Italiano, pero con un ojo puesto en Chillán. Este domingo, el ‘cacique’ debe vencer a los ‘itálicos’ y esperar que los ‘mineros’ pierdan ante Ñublense en el Nelson Oyarzún.

¿Para qué? Esto para que el ‘cacique’ pueda ir a la Copa Sudamericana 2026, un premio de consuelo en un año para el olvido en Macul, justo cuando estuvieron de centenario.

Al frente, tendrá a un Audax Italiano que no pelea nada: aseguró un boleto para la Copa Sudamericana del próximo año, por lo que solo busca terminar con un triunfo una correcta temporada.

Colo Colo vs Audax Italiano, en vivo, en directo, online, y TV

Domingo 7 de diciembre

18:00 hrs | Colo Colo vs. Audax Italiano | Estadio Monumental