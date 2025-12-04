;

PREVIA. Por el milagro de la Sudamericana 2026: Colo Colo recibe al Audax Italiano en Macul por la Liga de Primera

Los ‘albos’ van por el milagro de meterse en la Copa Sudamericana ante los ‘itálicos’. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Colo Colo y Audax Italiano chocan en el Estadio Monumental / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La temporada 2025 del fútbol chileno, está terminado. Este fin de semana, con la jornada 30, la Liga de Primera llega a su final con el campeón definido, pero con otras peleas aún por dar.

Una de ellas es la que tiene que dar Colo Colo, ante el Audax Italiano, pero con un ojo puesto en Chillán. Este domingo, el ‘cacique’ debe vencer a los ‘itálicos’ y esperar que los ‘mineros’ pierdan ante Ñublense en el Nelson Oyarzún.

¿Para qué? Esto para que el ‘cacique’ pueda ir a la Copa Sudamericana 2026, un premio de consuelo en un año para el olvido en Macul, justo cuando estuvieron de centenario.

Al frente, tendrá a un Audax Italiano que no pelea nada: aseguró un boleto para la Copa Sudamericana del próximo año, por lo que solo busca terminar con un triunfo una correcta temporada.

Colo Colo vs Audax Italiano, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Colo Colo y el Audax Italiano, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 7 de diciembre

  • 18:00 hrs | Colo Colo vs. Audax Italiano Estadio Monumental

El partido de la primera rueda

