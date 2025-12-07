;

VIDEOS. Alexis Sánchez apenas juega cinco minutos en agónico empate del Sevilla

El cuadro del tocopillano no pudo aguantar la ventaja ante el Valencia en Mestalla.

Carlos Madariaga

Alexis Sánchez apenas juega cinco minutos en agónico empate del Sevilla

Alexis Sánchez apenas juega cinco minutos en agónico empate del Sevilla / Europa Press Sports

En el desarrollo de la fecha 15 de La Liga Española, el Sevilla sufrió otro duro golpe a sus aspiraciones de evitar una temporada sin sufrimientos.

El cuadro de Matías Almeyda visitó al Valencia en Mestalla sin el lesionado Gabriel Suazo y con Alexis Sánchez en la banca.

De todas formas, el Sevilla se las arregló para golpear primero y abrir la cuenta al minuto 58 con un insólito autogol de César Tárrega.

Dispuesto a aguantar la ventaja, Almeyda dispuso del ingreso de Alexis Sánchez al minuto 86, en reemplazo del francés Lucien Agoumé.

Sin embargo, el chileno fue testigo de cómo, en el tercer minuto de descuento, Hugo Duro puso el 1-1 final.

Con este resultado, el Sevilla sumó su tercera fecha seguida sin victorias, ubicándose apenas en el puesto 12 de La Liga Española, con 17 puntos.

