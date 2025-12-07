Alexis Sánchez apenas juega cinco minutos en agónico empate del Sevilla

En el desarrollo de la fecha 15 de La Liga Española, el Sevilla sufrió otro duro golpe a sus aspiraciones de evitar una temporada sin sufrimientos.

El cuadro de Matías Almeyda visitó al Valencia en Mestalla sin el lesionado Gabriel Suazo y con Alexis Sánchez en la banca.

De todas formas, el Sevilla se las arregló para golpear primero y abrir la cuenta al minuto 58 con un insólito autogol de César Tárrega.

INCREÍBLE GOL EN CONTRA DE VALENCIA



Tras el centro de Oso, Tárrega se la llevó por delante y puso el 1-0 a favor de Sevilla.

Dispuesto a aguantar la ventaja, Almeyda dispuso del ingreso de Alexis Sánchez al minuto 86, en reemplazo del francés Lucien Agoumé.

Sin embargo, el chileno fue testigo de cómo, en el tercer minuto de descuento, Hugo Duro puso el 1-1 final.

¡GOOOL DE VALENCIA EN EL DESCUENTO!



Luego del centro de Filip Ugrinić, Hugo Duro convirtió el 1-1 ante Sevilla.

Con este resultado, el Sevilla sumó su tercera fecha seguida sin victorias, ubicándose apenas en el puesto 12 de La Liga Española, con 17 puntos.