Este lunes, Gabriel Arias vivió su último partido como jugador de Racing en el “Cilindro” de Avellaneda, luego de confirmarse que no renovará su contrato y que dejará el club como jugador libre en enero de 2026.

En el duelo que la “Academia” disputó ante Tigres por los cuartos de final del Torneo Clausura Argentino, el guardameta chileno fue convocado por Gustavo Costas y, pese a ser suplente, recibió un emotivo homenaje en la previa.

Antes de que los equipos saltaran al campo de juego, el portero de 38 años, acompañado de su familia, recibió una placa dorada con el escudo de Racing al centro, mientras en la pantalla gigante del estadio se proyectaba una imagen suya con la frase: “Capitán de una era. Gracias para siempre”.

Además, cuando sus compañeros iban a posar para la foto protocolar del once titular, invitaron a todo el plantel y cuerpo técnico, dejando a Arias en el centro y luciendo la jineta de capitán por última vez en el Estadio Presidente Perón.

Cabe recordar que Gabriel Arias es el futbolista con más títulos en la historia de Racing de Avellaneda, con seis trofeos (igualado con Iván Pillud). También posee el récord de imbatibilidad más largo del club, con 589 minutos sin recibir un gol.

GRAN GESTO: Gabriel Arias con la cinta de capitán para su última foto grupal con Racing.



December 2, 2025