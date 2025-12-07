“Tuvimos parte del año donde pudimos dar más”: la autocrítica de Vicente Pizarro por el año de Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Una vez consumado el final del partido en el Monumental, la desazón fue total en Colo Colo luego de no haber logrado la clasificación a la Copa Sudamericana al finalizar octavo en la temporada.

Al respecto, el dueño de la jineta en la derrota ante Audax Italiano, Vicente Pizarro, lamentó el desarrollo del compromiso.

“Entramos desconcentrados, nos hicieron los goles y se nos puso cuesta arriba. Intentamos por todos lados, fue importante, pero no alcanzó. Se tomarán decisiones, no sabemos qué pasará, pero hay que asumir este momento y recargar fuerzas”, comentó en diálogo con TNT Sports.

“Estábamos acostumbrados a lo que fue el 2025, que fue un año bonito. El fútbol tiene estas cosas. Nos preparamos para algo importante y no se nos dio. Hay que ver qué se hizo mal y mejorar”, remarcó Vicente Pizarro, autocrítico respecto a las responsabilidades por la amarga temporada en el cuadro albo.

“Es el rendimiento de los jugadores. Tuvimos parte del año donde pudimos dar más. Fue un año difícil, pasamos cosas a las que no estamos acostumbrados, pero se saca lección de todo. No queda más que asumir”, comentó, sin proyectar demasiado su futuro para 2026.

“Me formé acá, me siento muy a gusto. Tengo ganas de, si se da algo importante, dar un paso en mi carrera, pero siempre intentaré dar todo por este club, que me dio todo”, cerró Vicente Pizarro.