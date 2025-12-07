;

“Tuvimos parte del año donde pudimos dar más”: la autocrítica de Vicente Pizarro por el año de Colo Colo

El capitán del “Cacique” ante el Audax Italiano lamentó el no haber conseguido la clasificación a Copa Sudamericana.

Carlos Madariaga

“Tuvimos parte del año donde pudimos dar más”: la autocrítica de Vicente Pizarro por el año de Colo Colo

“Tuvimos parte del año donde pudimos dar más”: la autocrítica de Vicente Pizarro por el año de Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Una vez consumado el final del partido en el Monumental, la desazón fue total en Colo Colo luego de no haber logrado la clasificación a la Copa Sudamericana al finalizar octavo en la temporada.

Al respecto, el dueño de la jineta en la derrota ante Audax Italiano, Vicente Pizarro, lamentó el desarrollo del compromiso.

Revisa también:

ADN

Entramos desconcentrados, nos hicieron los goles y se nos puso cuesta arriba. Intentamos por todos lados, fue importante, pero no alcanzó. Se tomarán decisiones, no sabemos qué pasará, pero hay que asumir este momento y recargar fuerzas”, comentó en diálogo con TNT Sports.

“Estábamos acostumbrados a lo que fue el 2025, que fue un año bonito. El fútbol tiene estas cosas. Nos preparamos para algo importante y no se nos dio. Hay que ver qué se hizo mal y mejorar”, remarcó Vicente Pizarro, autocrítico respecto a las responsabilidades por la amarga temporada en el cuadro albo.

“Es el rendimiento de los jugadores. Tuvimos parte del año donde pudimos dar más. Fue un año difícil, pasamos cosas a las que no estamos acostumbrados, pero se saca lección de todo. No queda más que asumir”, comentó, sin proyectar demasiado su futuro para 2026.

“Me formé acá, me siento muy a gusto. Tengo ganas de, si se da algo importante, dar un paso en mi carrera, pero siempre intentaré dar todo por este club, que me dio todo”, cerró Vicente Pizarro.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad