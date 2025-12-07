;

VIDEO. De principio a fin: la campaña que llevó a Lando Norris a ser el nuevo campeón de la Fórmula 1

El británico de McLaren arrancó el 2025 ganando en Australia, se mantuvo estable durante el año y con un tercer puesto se consagró como el mejor del mundo.

Gonzalo Miranda

Lando Norris, el nuevo campeón de la F1

Lando Norris, el nuevo campeón de la F1

Este domingo por la mañana, noche en los Emiratos Árabes Unidos, se corrió el Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1, instancia donde Lando Norris, piloto de McLaren, se consagró como el mejor piloto del año.

Con un cuidado y meritorio tercer puesto, el joven piloto británico se consagró como el nuevo campeón de la Fórmula, pese a que Max Verstappen, su gran competencia, terminó ganando la carrera en Yas Marina.

Un Lando Norris que fue el más constante del año, pese a algunos bajones que tuvo a mediados del mismo. Comenzó con todo el 2025 ganando en Australia y sumando dos segundos lugares en China y Japón para empezar a presentar su candidatura.

Sin embargo, su compañero de equipo, Oscar Piastri, le compitió mano a mano durante el resto de la temporada, pero regresando de las vacaciones de medio año, inexplicablemente perdió el auto y permitió la arremetida final de Lando que terminó con la corona del 2025.

Norris ganó en Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría, México y Brasil, para sumar 423 puntos, gracias también a sus podios en China, Japón, Bareín, Miami, Emilia-Romaña, España, Bélgica, Italia, Singapur, Estados Unidos, y finalmente Abu Dabi.

Estos fueron los ganadores de la temporada 2025 de la F1

AustraliaLando Norris (1)
ChinaOscar Piastri
JapónMax Verstappen
BaréinOscar Piastri
Arabia SauditaOscar Piastri
MiamiOscar Piastri
Emilia-RomañaMax Verstappen
MónacoLando Norris (2)
EspañaOscar Piastri
CanadáGeorge Russell
AustriaLando Norris (3)
Gran BretañaLando Norris (4)
BélgicaOscar Piastri
HungríaLando Norris (5)
Países BajosOscar Piastri
ItaliaMax Verstappen
AzerbaiyánMax Verstappen
SingapurGeorge Russell
Estados UnidosMax Verstappen
MéxicoLando Norris (6)
São PauloLando Norris (7)
Las VegasMax Verstappen
QatarMax Verstappen
Abu DabiMax Verstappen

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad