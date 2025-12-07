Este domingo por la mañana, noche en los Emiratos Árabes Unidos, se corrió el Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1, instancia donde Lando Norris, piloto de McLaren, se consagró como el mejor piloto del año.

Con un cuidado y meritorio tercer puesto, el joven piloto británico se consagró como el nuevo campeón de la Fórmula, pese a que Max Verstappen, su gran competencia, terminó ganando la carrera en Yas Marina.

Un Lando Norris que fue el más constante del año, pese a algunos bajones que tuvo a mediados del mismo. Comenzó con todo el 2025 ganando en Australia y sumando dos segundos lugares en China y Japón para empezar a presentar su candidatura.

Sin embargo, su compañero de equipo, Oscar Piastri, le compitió mano a mano durante el resto de la temporada, pero regresando de las vacaciones de medio año, inexplicablemente perdió el auto y permitió la arremetida final de Lando que terminó con la corona del 2025.

Norris ganó en Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría, México y Brasil, para sumar 423 puntos, gracias también a sus podios en China, Japón, Bareín, Miami, Emilia-Romaña, España, Bélgica, Italia, Singapur, Estados Unidos, y finalmente Abu Dabi.

Estos fueron los ganadores de la temporada 2025 de la F1