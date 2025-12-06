El aviso de Daniel Garnero a la dirigencia de la UC tras obtener el Chile 2 de la Libertadores: “Este plantel...”

Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, valoró el triunfo de este sábado por 2-1 ante Unión La Calera en el Claro Arena, resultado que le permitió a los cruzados asegurar el segundo lugar del Campeonato Nacional y el cupo directo, como “Chile 2”, a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

“Cuando llegamos al club sinceramente no teníamos el objetivo del Chile 2. Es una realidad, pero esto es fútbol y nos empezamos a meter en esta linda competencia y la verdad es que el equipo fue de menor a mayor", declaró el DT en conferencia de prensa.

“Hoy fue un partido emocionalmente muy fuerte, nos costó de entrada. El rival tampoco nos controlaba, no dominaba, pero nos hace un gol y después, en vez de entrar en una ansiedad mayor, el equipo reaccionó, tuvo más intensidad, recuperó la pelota mucho más arriba y eso hizo que juguemos más cerca del arco rival”, continuó.

En esa línea, el estratega argentino sostuvo que “cuando pasan esas cosas tenemos jugadores que tienen un gran poder de resolución y pudimos dar vuelta al partido que es muy importante y nos pone en una situación espectacular. Volver a Copa Libertadores para el club también es algo muy importante".

El aviso de Daniel Garnero a la dirigencia de la UC

Consultado sobre cómo se imagina a Universidad Católica compitiendo en Copa Libertadores, Garnero fue tajante y le dejó un claro aviso la dirigencia para ir en búsqueda de nuevos refuerzos. “Me gustaría ver el plantel que vamos a tener. Hay un montón de cosas para hablar todavía con la dirigencia, así que veremos”, afirmó.

“Obviamente que esto me entusiasma, me ilusiona y ojalá estemos en la misma línea para potenciar el plantel. Este plantel hizo un esfuerzo muy grande, éramos muy pocos, pero muy pocos en serio. Hubo momentos que entrenamos con 12 profesionales. Los chicos ayudan, pero cuando el juvenil tienes la obligación de ponerlo, a mí me gusta que los juveniles se vayan ganando esos lugares y ahí van a rendir mejor", complementó.

“Entonces fue todo muy forzado por la poca cantidad de futbolistas. Ante todo, si quieres tener pretensiones, tenemos que ampliar, reforzar y jerarquizar el plantel para tener chances de competencia", remarcó.

Finalmente, el técnico de la UC insistió que “este plantel necesita reforzarse mucho, la realidad es esa. No es que con dos o tres como en otros lugares o en otros momentos. Sufrimos mucho durante el año la falta de cantidad de jugadores y obviamente que en esa elección queremos buscar jugadores de jerarquía y con poder de resolución".