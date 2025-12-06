;

“Un boricista rabioso”: Pamela Jiles amenaza con querella a conocido actor por tratarla de mentirosa

La diputada, hoy en el Partido de la Gente, tuvo un fuerte encontrón con el destacado intérprete chileno.

Archivo: Agencia Uno

Archivo: Agencia Uno / Oscar Guerra

En la última edición de Podemos Hablar, se vivió un momento de alta tensión entre la diputada Pamela Jiles y el actor Rodrigo Muñoz, luego de que Diana Bolocco planteara la posibilidad de que la “Abuela” fuera presidenciable en el 2030, en vez de Franco Parisi.

Y ante la posibilidad de que el excandidato presidencial del PDG no fuera estuviera en la papeleta, la también periodista de farándula respondió: “¿Es que por qué no podría estar? (...) A mí me consta que él sí quiere y que nosotros estamos trabajando desde ahora para Parisi 2030“, agregando que en 2034 estaría “encantada” de ser postularse a la presidencia.

En ese minuto, y tras ser consultado por la conductora del espacio si votaría por la parlamentaria, Rodrigo Muñoz reaccionó con firmeza y dijo que “por ningún motivo“. Después, el actor explicó el porqué: “Pocas veces había conocido una persona que hablara con tal desparpajo de las otras personas y tratándolas mal. Hablar mentiras de la gente también es algo feo”.

El destacado intérprete nacional defendió su postura sobre el actual mandatario: “Decir que es el peor presidente, no estoy de acuerdo para nada, y con muchas otras cosas no estoy de acuerdo“, dijo, para enseguida confirmarle a Diana Bolocco que votó por Gabriel Boric. En ese momento, Pamela Jiles replicó: “Es un boricista rabioso”.

El actor, por su parte, argumentó: “Yo creo que es difícil, es joven, pero es un presidente empático que realmente yo creo que sí está preocupado por la gente. Ahora, que no le haya funcionado como él quería o como todos queríamos es otra cosa“.

Rápidamente, la diputada del Partido de la Gente le respondió: “Tener una opinión distinta no es lo mismo que decir a una persona que miente y decirle a una parlamentaria que miente es grave. Podría caer una querella por injurias y calumnias“.

Sin embargo, Rodrigo Muñoz le replicó: “Depende de cómo se diga, yo con el desparpajo y el maltrato no estoy de acuerdo. O sea, yo encuentro que decirle maltratador es grave. Creo que uno puede decir que a uno no le gusta algo, pero el decir que es pésimo, que es horrible, eso es maltrato y no estoy de acuerdo contigo, no votaría por ti”.

Pienso distinto a ti. La forma no me gusta. Yo creo que justamente por eso este país está tan dividido, porque justamente la gente tiene que ser más democrática (...) Yo esperaría de una persona que trabaja en política un poco más de empatía con lo que dice, más cuidado, más cariño... No irse por el lado de la violencia, sino que por el lado del cariño, que es lo que necesitamos”, concluyó el intérprete.

