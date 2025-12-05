;

Flota de EE.UU. en Venezuela pone en riesgo luna de miel de periodista de Mega y su pareja de TVN

La comunicadora y su colega se casarán a comienzos del 2026.

Alejandro Basulto

La reportera de Mucho Gusto (Mega), Darynka Marcic, enfrenta incertidumbre sobre su viaje romántico tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

La periodista se casará con Mariano Serce, subeditor de TVN, la primera semana de enero, luego de una propuesta realizada el 19 de septiembre de 2024 en el Palacio de Versalles. “Ahí nomás te la dejo, bien pegadito a Año Nuevo”, comentó a La Cuarta sobre la fecha, que contempla ceremonia civil y religiosa en días consecutivos.

Respecto al evento, la comunicadora explicó: “Mi matrimonio será superíntimo. Lo que no significa que sean pocas personas (...) Está rondando los 130. Normal, igual (...) Es que yo tengo mucha familia, muchos amigos de toda la vida. Y Mariano tiene amigos de toda la vida también, muchos. Ahí sumamos también mucho. Y es sin +1, ¡imagínate hubiera sumado +1! ¡El doble!; pero es íntimo también“.

El problema surge por la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, tras el asedio ordenado por Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro. “Yo, ingenuamente, hace mucho tiempo compré mi luna de miel para días posteriores a mi matrimonio por el Caribe Sur en un crucero”, relató la periodista.

Y digamos que está la flota completa estadounidense desplegada en esos lados, así que yo, humildemente hablando, y obviamente con los ojos puestos lo que realmente importa, que es lo que es la gente en Venezuela, digo: ‘¡Dios mío, ¿qué va a pasar con mi luna de miel?’“, añadió. Eso sí, la movilera remarcó que ”entiendo que la importancia está en la gente de Venezuela”.

Sobre la posibilidad de cancelar, señaló: “Estoy viendo qué pasa (...) Me dijeron que el viaje va igual, pero que obviamente están viendo qué pasa con la contingencia”, indicando que el crucero recorrerá Aruba, Curazao, Panamá y otros destinos. La luna de miel sería “un par de días después” del casorio. Darynka Marcic tomará un mes de vacaciones y volverá en febrero para el Festival de Viña.

