De la política a la fantasía: Maite Orsini impacta con look estilo “Game of Thrones”

Maite Orsini volvió a convertirse en tema de conversación tras revelar un drástico cambio de imagen que sorprendió a sus seguidores y generó reacciones inmediatas en redes sociales.

La exdiputada dejó atrás su tradicional melena castaña con visos más claros y apostó por un rubio platinado intenso, un estilo que muchos compararon de inmediato con Daenerys Targaryen, uno de los personajes más icónicos de Game of Thrones.

El nuevo look surge en un momento de transformación personal y profesional para Orsini. Según reveló el programa Qué te lo digo, la exparlamentaria estaría preparando un giro importante en su vida, que incluiría dejar Chile.

Su destino sería París, donde planea especializarse en negocios internacionales.

Personas cercanas al espacio televisivo señalaron que este cambio no es solo estético, sino también simbólico. “Está empezando una nueva etapa, más tranquila y enfocada en proyectos personales”.

Cabe destacar que la exdiputada decidió no repostularse este año, luego de que el Frente Amplio optara por no apoyar su candidatura, decisión marcada por la controversia que involucró al exfutbolista Jorge Valdivia.

En redes sociales, su nueva apariencia generó miles de comentarios, memes y comparaciones con la “Madre de Dragones”, consolidando una vez más la capacidad de Orsini para instalar tendencia.