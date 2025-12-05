;

FOTOS. De la política a la fantasía: Maite Orsini impacta con look estilo “Game of Thrones”

La exdiputada reapareció con un rubio platinado que desató comparaciones con la “Madre de Dragones”.

Javiera Rivera

De la política a la fantasía: Maite Orsini impacta con look estilo “Game of Thrones”

Maite Orsini volvió a convertirse en tema de conversación tras revelar un drástico cambio de imagen que sorprendió a sus seguidores y generó reacciones inmediatas en redes sociales.

La exdiputada dejó atrás su tradicional melena castaña con visos más claros y apostó por un rubio platinado intenso, un estilo que muchos compararon de inmediato con Daenerys Targaryen, uno de los personajes más icónicos de Game of Thrones.

El nuevo look surge en un momento de transformación personal y profesional para Orsini. Según reveló el programa Qué te lo digo, la exparlamentaria estaría preparando un giro importante en su vida, que incluiría dejar Chile.

Su destino sería París, donde planea especializarse en negocios internacionales.

Revisa también

ADN

Personas cercanas al espacio televisivo señalaron que este cambio no es solo estético, sino también simbólico. “Está empezando una nueva etapa, más tranquila y enfocada en proyectos personales”.

Cabe destacar que la exdiputada decidió no repostularse este año, luego de que el Frente Amplio optara por no apoyar su candidatura, decisión marcada por la controversia que involucró al exfutbolista Jorge Valdivia.

En redes sociales, su nueva apariencia generó miles de comentarios, memes y comparaciones con la “Madre de Dragones”, consolidando una vez más la capacidad de Orsini para instalar tendencia.

ADN

Maite Orsini | Página 7

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad