;

Polémica en el PDG: Vattuone rechaza exigencia de Jiles y mantiene en secreto los votos de la consulta

La diputada cuestionó la falta de datos, mientras el partido insiste en que sus bases se inclinaron masivamente por anular.

Nelson Quiroz

agencia uno

agencia uno

El presidente del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone, salió al paso de las críticas de la diputada Pamela Jiles, quien había solicitado transparentar el número de participantes de la consulta interna realizada por la colectividad de cara a la segunda vuelta presidencial.

La encuesta, efectuada de manera digital, arrojó que un 78% de los militantes que participaron optó por votar nulo, mientras que un 20% se inclinó por respaldar a José Antonio Kast y apenas un 2% por apoyar a Jeannette Jara.

ADN

Partido de la Gente

Pamela Jiles había emplazado a la directiva a entregar la cifra exacta de votantes, argumentando que era necesario para validar el proceso ante la opinión pública. Sin embargo, Vattuone descartó revelar el número e insistió en que la conducción del partido está clara.

Revisa también

ADN

“Es una de las 14 diputadas actualmente electas, pero las decisiones estratégicas las tomo yo con la directiva nacional”, afirmó en conversación con Radio 13c. El timonel defendió que la consulta fue parte de un proceso que, según dijo, se desarrolló durante dos semanas, con conversaciones regionales y una alta participación.

Sin números

Aunque el PDG cuenta con más de 38 mil militantes habilitados para votar, la directiva optó por no informar el total de sufragios. Vattuone sostuvo que la decisión responde a experiencias previas: “La vez pasada dimos a conocer las cifras y los analistas las malinterpretaron. Ahora entregamos porcentajes. Lo que sí puedo decir es que no votó poca gente, fue más participación que cualquier encuesta que conocemos”.

El dirigente también cuestionó que su partido sea el único interrogado por su método de consulta, recordando que otras colectividades anunciaron apoyo a los candidatos sin consultar a sus bases. “Todos los partidos políticos entregaron su respaldo sin preguntarles a sus militantes. Nosotros hacemos un proceso completo y aun así somos cuestionados”, agregó.

Con el resultado ya publicado, el PDG confirmó que no adoptará posición institucional en la segunda vuelta, dejando en libertad de acción a sus adherentes, aunque con un mensaje claro desde sus bases: la mayoría optaría por anular su voto.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad