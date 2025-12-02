Polémica en el PDG: Vattuone rechaza exigencia de Jiles y mantiene en secreto los votos de la consulta

El presidente del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone, salió al paso de las críticas de la diputada Pamela Jiles, quien había solicitado transparentar el número de participantes de la consulta interna realizada por la colectividad de cara a la segunda vuelta presidencial.

La encuesta, efectuada de manera digital, arrojó que un 78% de los militantes que participaron optó por votar nulo, mientras que un 20% se inclinó por respaldar a José Antonio Kast y apenas un 2% por apoyar a Jeannette Jara.

Pamela Jiles había emplazado a la directiva a entregar la cifra exacta de votantes, argumentando que era necesario para validar el proceso ante la opinión pública. Sin embargo, Vattuone descartó revelar el número e insistió en que la conducción del partido está clara.

“Es una de las 14 diputadas actualmente electas, pero las decisiones estratégicas las tomo yo con la directiva nacional”, afirmó en conversación con Radio 13c. El timonel defendió que la consulta fue parte de un proceso que, según dijo, se desarrolló durante dos semanas, con conversaciones regionales y una alta participación.

Sin números

Aunque el PDG cuenta con más de 38 mil militantes habilitados para votar, la directiva optó por no informar el total de sufragios. Vattuone sostuvo que la decisión responde a experiencias previas: “La vez pasada dimos a conocer las cifras y los analistas las malinterpretaron. Ahora entregamos porcentajes. Lo que sí puedo decir es que no votó poca gente, fue más participación que cualquier encuesta que conocemos”.

El dirigente también cuestionó que su partido sea el único interrogado por su método de consulta, recordando que otras colectividades anunciaron apoyo a los candidatos sin consultar a sus bases. “Todos los partidos políticos entregaron su respaldo sin preguntarles a sus militantes. Nosotros hacemos un proceso completo y aun así somos cuestionados”, agregó.

Con el resultado ya publicado, el PDG confirmó que no adoptará posición institucional en la segunda vuelta, dejando en libertad de acción a sus adherentes, aunque con un mensaje claro desde sus bases: la mayoría optaría por anular su voto.