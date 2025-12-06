;

FOTO. Se desarma el campeón: el mensaje con sabor a despedida de figura de Coquimbo Unido en medio de rumores de su salida

Matías Palavecino podría estar viviendo sus últimos días en los “Piratas” y así lo hizo saber en sus redes sociales.

Javier Catalán

FOTO:CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO

FOTO:CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO / CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO

Tras conseguir el primer título de su historia, los hinchas de Coquimbo Unido no pueden estar más preocupados por el rumbo del equipo para 2026.

Si ayer ya se informaba que la salida de su entrenador, Esteban González, estaba prácticamente confirmada rumbo a Querétaro de México, ahora también se conoció una especie de despedida de su mayor figura.

Se trata de Matías Palavecino, quien este sábado dejó un enigmático mensaje en sus redes sociales, que la mayoría de los hinchas interpretó como una de sus últimas acciones en la institución “Pirata”.

Revisa también:

ADN

El talentoso volante ofensivo publicó una historia en Instagram donde se veía un comedor preparado con suficientes platos para recibir al plantel del “Barbón”, con el trofeo del Campeonato Nacional al centro.

Lo verdaderamente triste para los hinchas coquimbanos fue el mensaje que dejó Palavecino: “La última cena”, acompañado de un emoji de corazón roto, señal inequívoca de despedida.

ADN

Captura: @matias_palavecino

Si se confirma su salida, el último encuentro que habrá disputado el “10” con la camiseta de Coquimbo Unido habrá sido el empate 1-1 contra la U, ya que para la última fecha ante Unión Española no podrá estar presente debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

En los 38 partidos que disputó esta temporada, Matías Palavecino registró 7 goles y 14 asistencias.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad