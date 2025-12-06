Tras conseguir el primer título de su historia, los hinchas de Coquimbo Unido no pueden estar más preocupados por el rumbo del equipo para 2026.

Si ayer ya se informaba que la salida de su entrenador, Esteban González, estaba prácticamente confirmada rumbo a Querétaro de México, ahora también se conoció una especie de despedida de su mayor figura.

Se trata de Matías Palavecino, quien este sábado dejó un enigmático mensaje en sus redes sociales, que la mayoría de los hinchas interpretó como una de sus últimas acciones en la institución “Pirata”.

El talentoso volante ofensivo publicó una historia en Instagram donde se veía un comedor preparado con suficientes platos para recibir al plantel del “Barbón”, con el trofeo del Campeonato Nacional al centro.

Lo verdaderamente triste para los hinchas coquimbanos fue el mensaje que dejó Palavecino: “La última cena”, acompañado de un emoji de corazón roto, señal inequívoca de despedida.

Captura: @matias_palavecino Ampliar

Si se confirma su salida, el último encuentro que habrá disputado el “10” con la camiseta de Coquimbo Unido habrá sido el empate 1-1 contra la U, ya que para la última fecha ante Unión Española no podrá estar presente debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

En los 38 partidos que disputó esta temporada, Matías Palavecino registró 7 goles y 14 asistencias.