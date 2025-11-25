Marcelino Núñez volvió al gol en el fútbol inglés, esta vez para liderar el triunfo del Ipswich Town por 2-0 sobre el Hull City en el marco de la fecha 17 de la Championship.

El volante chileno fue el encargado de abrir el marcador a los 69′. Tras un centro de desde la izquierda de Jaden Philogene, el formado en la UC conectó un certero cabezazo y puso el 1-0 parcial para los “Blues”.

La segunda cifra del encuentro fue obra de Chuba Akpom en el 73′. Luego de un tiro de esquina ejecutado por el propio Núñez, el delantero británico capturó un rebote debajo del arco y marcó el 2-0 sentenciar el partido en el MKM Stadium.

Este es el tercer gol del seleccionado de La Roja con la camiseta del Ipswich Town. El mediocampista de 25 años ya le había anotado un doblete de tiro libre al Queens Park Rangers, por la fecha 13 de la Championship.

Además, la victoria le permitió al equipo de Núñez llegar a los 27 puntos y quedar a tres unidades del Stoke City y Middlesbrough (30), los escoltas del líder Coventry (40). Su próximo partido será este viernes, cuando visiten al Oxford United.