Coquimbo Unido ya busca nuevo DT y se complica la renovación de contrato de una de sus figuras / Twitter @coquimbounido

Aunque Coquimbo Unido recién cierra este sábado la espectacular campaña que le permitió consagrarse campeón, la directiva “pirata” ya tiene muchísimo trabajo.

Todo considerando que el choque con Unión Española será el último en la banca para Esteban González, que partirá al fútbol mexicano.

Según información de ADN Deportes, el “Chino” pagará la cláusula de salida, la cual implica 150 mil dólares, en dos cuotas.

Ante esta situación, Coquimbo Unido ya elaboró una lista de ocho entrenadores, apuntando a conocedores del medio. De momento, aquella revisión decantó a tres nombres, de entre los cuales se resolverá al sustituto de Esteban González.

Los problemas para renovar a algunas figuras de Coquimbo Unido

Uno de los inconvenientes que también tiene la directiva del elenco nortino está respecto a la posibilidad de retener a Diego Sánchez.

Con 37 años, el “Mono” aspira a estirar su contrato en Coquimbo Unido hasta 2027, lo que no es problema para el equipo.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, la diferencia está en lo económico, pues el club le ofrece un 20% más de sueldo, pero Diego Sánchez apunta a un aumento bastante mayor.

A lo anterior se suma también la negociación con Matías Palavecino, quien pidió plazo hasta el lunes para responder a la propuesta de Coquimbo Unido, considerando que tiene una propuesta para irse al fútbol de Perú.