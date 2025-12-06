“A Alexis Sánchez le faltaron el respeto desde que llegó, haciendo memes, vistiéndolo como un abuelito”

Matías Almeyda, técnico del Sevilla, salió en defensa de Alexis Sánchez, criticado por su rendimiento en el último partido del cuadro andaluz en la Copa del Rey.

En la previa del duelo de este domingo ante Valencia por La Liga, el estratega argentino realizó una profunda reflexión sobre los cuestionamientos que ha recibido el tocopillano y señaló: “Dentro del fútbol hay mucho resentimiento, se espera el fracaso constantemente”.

“El fracaso vende más que el triunfo, porque eso vende un día y el fracaso te sacan el archivo. Alexis el otro día no estuvo muy fino, pero dio un gran desgaste para el equipo. El que las hace debe saber por qué“, agregó en conferencia.

Luego, apuntó: “Yo sigo apostando por futbolistas como Alexis y ojalá dentro del fútbol y este ambiente haya más gente que piensa y ama este deporte como él. Vivimos del exitismo, si hace dos goles jugando de la misma manera volvía a ser el gran Alexis".

“Es muy triste, muy corto y para llamar la atención. Queda mucho por delante y no sabemos si Alexis puede llegar a hacer el gol más importante. Después que van a decir”, continuó.

Sin embargo, Almeyda fue más allá y remarcó: “Jugadores como Alexis tienen la posibilidad de elegir dónde jugar y eligió este lugar, siendo uno de los que menos cobra. Las ganas de Alexis es como es el crack. Hay que mirar siempre bien el vaso".

“Ahora, hay muchas cosas a favor como para que sea un poquito más respetado. El respeto se lo faltaron desde que llegó, haciendo memes, vistiéndolo como un abuelito. Después a los tres días hablaban ‘que bién que está’. No se puede cambiar tanto muchachos, hay que mantenerse firme en la palabra porque sino todo el tiempo estamos en contradicciones", sentenció.