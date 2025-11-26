Carlos Palacios revela la gran diferencia entre jugar en Colo Colo y Boca Juniors: “Allá no tenía...”

Carlos Palacios atraviesa un buen momento en Boca Juniors. Tras una seguillida de polémicas extrafutbolísticas, el volante chileno volvió a ganarse un lugar en el club argentino y hoy figura como una pieza clave para el equipo de Claudio Úbeda.

En ese contexto, el ex Colo Colo habló con la prensa trasandina, donde abordó su adaptación al otro lado de la cordillera y su relación con el hincha “Xeneize”.

“En lo personal, me vengo sintiendo súper bien, en una posición nueva, tratando de cumplir lo que me pide el profe e intentando ayudar a mis compañeros, tanto para defender como para atacar. Tengo la confianza de ellos y obviamente juego más tranquilo", comenzó declarando.

Respecto a su nueva posición en la cancha, el formado en Unión Española reconoció que “obviamente me gusta jugar a la pelota y cuando tengo la pelota es cuando mejor me siento, pero me toca sacrificarme por el equipo. Así como ellos lo hacen por mí, yo también tengo que hacerlo por ellos, así que con eso no pasa nada".

“Pero me siento cómodo por fuera, por dentro, siempre he jugado casi en las mismas posiciones, ya es una costumbre, obviamente siempre tratando de ayudar y dar lo mejor”, agregó.

"LA RELACIÓN CON EL HINCHA HUBO UN TIEMPO QUE SE QUEBRÓ PERO SIEMPRE ME SENTÍ CÓMODO"



Carlos Palacios y su relación con el hincha de Boca

Por otro lado, el futbolista de 25 años conversó en exclusiva con Olé y abordó su vínculo con la hinchada xeneize. “Siempre me sentí cómodo, sí sé que hubo un tiempo en que la relación con el hincha se quebró, pero siempre me trataron bien. Estoy feliz de estar acá“, afirmó.

En esa línea, admitió el impacto que tuvo ese quiebre con el hincha en su rendimiento, sobre todo después del Mundial de Clubes. “Pasó por un tema de confianza, tal vez me bajé anímicamente por todas las cosas que mencionaba recién. Me dolía que se me juzgara por cosas que no estaba haciendo, pero tranquilo y feliz, esperando retomar ese nivel, que es el que demostré en Colo Colo y por el que me compraron", aseguró.

Además, abordó la diferencias del fútbol argentino con la liga chilena. “En Colo Colo el fútbol era diferente, o el posicionamiento del equipo. Ahí no tenía que defender tanto y estaba más fresco para atacar. Pero son momentos diferentes, entrenadores diferentes y los partidos son súper diferentes de cómo se jugaba allá”, sostuvo.

Finalmente, Palacios reveló los consejos que recibió de Gary Medel y Jorge Almirón antes de su llegada a Boca Juniors. “Había conversado con Gary Medel, con Jorge (Almirón) que era mi técnico en Colo Colo y ellos me dijeron cómo eran las cosas”, confesó.

“Sé a dónde viene y lo estoy disfrutando. Se habla mucho de este club, obviamente, todo es Boca. Pero sé que me toca vivir una camiseta súper gigante, que me va a quedar para toda la vida", sentenció la ‘Joya’.