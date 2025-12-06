;

AUDIO. El orgullo de Jaime García antes de la final de Copa Chile: “Será con dos técnicos chilenos, algo que cuesta encontrar”

Luego de terminar su participación en el Campeonato Nacional 2025 con un empate ante Palestino, Huachipato cerrará el año enfrentando a Deportes Limache para definir a un inédito campeón de la Copa Chile.

Jaime García, DT de Huachipato

Jaime García, DT de Huachipato

Este fin de semana se pone fin al Campeonato Nacional 2025, pero eso no significa que la temporada haya terminado, ya que tras el domingo aún quedará un campeón por definirse: el de la Copa Chile.

El miércoles 10 de diciembre, Huachipato y Deportes Limache se verán las caras en el Estadio El Teniente de Rancagua. Jaime García, entrenador de los “Acereros”, anticipó el encuentro tras el empate 2-2 obtenido en la última fecha del torneo ante Palestino.

“Siempre hay una responsabilidad. Lo que me pidieron fue la mano con el Campeonato Nacional; a lo mejor de visitante nos faltó, pero la Copa Chile es muy importante para el club y para los hinchas, y queremos darle esa ilusión”, comenzó señalando el DT.

Sobre cómo analiza a su rival para la final, comentó: “A Víctor lo conozco hace tiempo. En momentos de este año tuvo partidos injustos. Creo que Limache es uno de los buenos equipos, que tuvo muy buenos partidos, y hubo momentos en los que a nosotros nos condicionaron desconcentraciones”.

“Va a ser un bonito partido, con chilenos en los dos bancos, algo que cuesta encontrar. Además, será en un reducto neutral, así que va a ser un buen espectáculo. Nosotros queremos llevarnos la copa y ellos también”, concluyó García.

