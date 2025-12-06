Gustavo Álvarez desestima proyectar su despedida de la U de Chile: “Me veía totalmente representado por este equipo” / ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIA UNO

Gustavo Álvarez vivió un sábado lleno de contrastes en torno a su situación en la U de Chile luego de haber reconocido su interés de salir del club.

De hecho, tras la victoria ante Deportes Iquique, no quiso hacer un balance de la temporada. “Es muy pronto para sacar conclusiones. Prefiero tomarme el tiempo necesario como cada cierre de temporada para tener una opinión definitiva”, dijo, sin explicitar el hecho de si se concretará su salida del equipo.

“Decidí hablarlo en el CDA para no hablarlo hoy. Tenemos que hablar luego que termine el Campeonato. Por eso decidí hablarlo el lunes y algo que prefiero evitar en esta jornada”, aseguró, junto con enfrascarse con un periodista que le cuestionó el hecho de que el club no hubiera sido campeón este año.

“¿Fracaso es llegar a semifinales de Copa Sudamericana? Ahora no cumplimos el objetivo. Haber llegado a las instancias que llegamos habrá sido un fracaso, según lo que dicen, pero el análisis que yo hago lo tendré claro en los próximos días", reflexionó, intentando luego hacer un análisis de la remontada en el norte.

“Iquique no me sorprendió, lo venía haciendo muy bien hasta llegar con posibilidades de salvarse hoy. Es un equipo ordenado, rápido, con muy buena técnica. Valoro que el equipo se haya repuesto anímica y futbolísticamente tras el gol tempranero. Recibimos otro gol, decidí cambiar el sistema y luego pudimos terminar con un gol más porque tuvimos opciones para concretar”, enfatizó, dejando también entrever su gratitud por el plantel.

“El equipo tuvo siempre mucho coraje, valentía. Me enorgullece dirigir a este equipo porque me veía totalmente representado y ahora no fue la excepción”, cerró Gustavo Álvarez.