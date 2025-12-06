;

VIDEO. Una alegría en el centenario: Colo Colo se consagra tetracampeón del fútbol femenino tras vencer a la U

Las albas superaron por la mínima a las azules en La Florida y levantaron su cuarto título consecutivo.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Este domingo, Colo Colo se proclamó tetracampeón del Campeonato Nacional Femenino, luego de superar por 1-0 a su archirrival, Universidad de Chile, en la final del torneo que disputó en el Estadio Bicentenario de La Florida.

En una ajustada definición, el único gol del partido fue obra de Yessenia López (33’). La volante de las albas capturó un rebote en el área azul tras un tiro de esquina y sacó un remate de zurda que dejó sin reacción a la portera Oriana Cristancho.

De esta manera, las dirigidas por Tatiele Silveira sumaron su cuarto título al hilo, tras consagrarse en 2022, 2023 y 2024. De paso, el “Cacique” se consolidó como el equipo más ganador del fútbol femenino chileno, alcanzando las 17 coronas.

Por su parte, la U volvió a quedarse a las puertas de la gloria. Desde su última corona en 2021, las azules han perdido tres finales ante Colo Colo (2022, 2024 y ahora 2025) y siguen con dos títulos en sus vitrinas.

