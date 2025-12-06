;

VIDEO. El balance en la U de Chile tras finalizar cuartos en el Campeonato Nacional: “El año fue muy positivo para el grupo, hicimos grandes cosas”

Matías Zaldivia apuntó a no mirar en menos el hecho de jugar Copa Sudamericana en 2026.

Carlos Madariaga

Álvaro Choupay

El balance en la U de Chile tras finalizar cuartos en el Campeonato Nacional: “El año fue muy positivo para el grupo, hicimos grandes cosas”

El balance en la U de Chile tras finalizar cuartos en el Campeonato Nacional: “El año fue muy positivo para el grupo, hicimos grandes cosas” / KEILA LARREA/AGENCIA UNO

En la U de Chile no hubo demasiadas ganas de hablar luego de haberse impuesto a Deportes Iquique.

Todo tomando en cuenta que, pese al triunfo, finalizaron cuartos, sin poder clasificarse a la Copa Sudamericana.

Revisa también:

ADN

Queríamos por lo menos ir a Pre Libertadores, pero hicimos nuestro trabajo. Lamentar algunos puntos que se perdieron en el año, pero es como siempre, cuando miras atrás. Hay puntos que duelen”, resumió en zona mixta el defensa Matías Zaldivia.

No es un retroceso, es una lástima. Demostramos que en Libertadores podemos pelear, pero no hay que menospreciar la Sudamericana, estuvimos cerca de llegar a una final. Nos tiene que dar motivación para llegar a la final y ganarla el año que viene”, recalcó, sacando cuentas alegres de la temporada.

“El año fue muy positivo para el grupo, hicimos grandes cosas. A descansar para venir con muchas energías el año que viene”, dijo Matías Zaldivia, sin ahondar en la chance de que Gustavo Álvarez no dirija a la U de Chile en 2026.

“Había hablado con nosotros y siempre fue claro. Él tendrá que aclarar su situación con el club. No hay mucho más para que decir. Es una decisión personal de él. Nos guardamos para nosotros lo que hablamos con él”, cerró Matías Zaldivia.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad