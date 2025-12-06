El balance en la U de Chile tras finalizar cuartos en el Campeonato Nacional: “El año fue muy positivo para el grupo, hicimos grandes cosas” / KEILA LARREA/AGENCIA UNO

En la U de Chile no hubo demasiadas ganas de hablar luego de haberse impuesto a Deportes Iquique.

Todo tomando en cuenta que, pese al triunfo, finalizaron cuartos, sin poder clasificarse a la Copa Sudamericana.

“Queríamos por lo menos ir a Pre Libertadores, pero hicimos nuestro trabajo. Lamentar algunos puntos que se perdieron en el año, pero es como siempre, cuando miras atrás. Hay puntos que duelen”, resumió en zona mixta el defensa Matías Zaldivia.

“No es un retroceso, es una lástima. Demostramos que en Libertadores podemos pelear, pero no hay que menospreciar la Sudamericana, estuvimos cerca de llegar a una final. Nos tiene que dar motivación para llegar a la final y ganarla el año que viene”, recalcó, sacando cuentas alegres de la temporada.

“El año fue muy positivo para el grupo, hicimos grandes cosas. A descansar para venir con muchas energías el año que viene”, dijo Matías Zaldivia, sin ahondar en la chance de que Gustavo Álvarez no dirija a la U de Chile en 2026.

“Había hablado con nosotros y siempre fue claro. Él tendrá que aclarar su situación con el club. No hay mucho más para que decir. Es una decisión personal de él. Nos guardamos para nosotros lo que hablamos con él”, cerró Matías Zaldivia.