AUDIO. Este sábado puede dirigir su último partido como árbitro profesional en Chile: “No sé si alguien tiene mi récord...”

En conversación con ADN Deportes, Felipe González reconoció que esta temporada puede ser su última dirigiendo.

Carlos Madariaga

Hernán Reyes

En la previa al duelo entre O’Higgins y Everton, ya había suficientes elementos de tensión para el compromiso, considerando que los de Rancagua quieren asegurar Copa Libertadores y los “ruleteros” mantenerse en Primera División.

Sin embargo, minutos antes del compromiso, el juez del compromiso, Felipe González, sorprendió conversando con ADN Deportes, ocasión que aprovechó para hacer un anuncio en El Teniente.

“Este vendría siendo mi último partido, sujeto a lo que defina la comisión”, dijo el juez FIFA de 45 años, quien cumple ya la edad máxima para los réferis.

“He vivido de todo. Empecé en tercera división, fui escalando a medida que avanzó el tiempo. Me ha tocado arbitrar finales y partidos de divisiones menores. Todos los partidos son los más importantes, siempre me he tomado esto con mucho profesionalismo. Hasta solteros contra casados puede ser un partido difícil”, reflexionó Felipe González, que resaltó su historial previo a lo que será un especial O’Higgins-Everton.

“De alma joven. Hay un poquito de nostalgia, mirando mis inicios. Cumplí mi sueño de ser futbolista profesional, jugué en las tres divisiones. No sé si alguien tiene ese récord de haber jugado y ser árbitro en todas las categorías, además de representar a Chile a nivel internacional”, concluyó el juez en la previa a lo que puede ser su retiro de la actividad.

