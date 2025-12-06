;

VIDEO. Debutó profesionalmente en el fútbol chileno con 15 años: “Estaba medio nervioso, pero mis compañeros me apoyaron”

Gonzalo Abán, hijo homónimo del exdelantero, se estrenó con la camiseta de Deportes Limache.

Carlos Madariaga

Danilo Díaz

Felipe Puccio

Debutó profesionalmente en el fútbol chileno con 15 años: “Estaba medio nervioso, pero mis compañeros me apoyaron”

Debutó profesionalmente en el fútbol chileno con 15 años: “Estaba medio nervioso, pero mis compañeros me apoyaron” / ÁARON AGUILERA/AGENCIA UNO

Deportes Limache solo debía resolver un tema para abrochar reglamentariamente su permanencia en la Primera División para 2026.

Esto pasaba por cumplir con el reglamento de jugadores sub 21, pues le faltaban 76 minutos.

Revisa también:

ADN

Fue así como Víctor Rivero incluyó cuatro juveniles para tener todo en regla, situación que se completó con el penal de Daniel “Popín” Castro con el que se impusieron 1-0 a Deportes La Serena en el Lucio Fariña de Quillota.

Sin embargo, una particular situación se dio en los descuentos del compromiso, cuando se estrenó profesionalmente Gonzalo Abán, que reemplazó a Agustin Arce.

No, no es un error de tipeo ni de otra cosa, sino que es el hijo del exdelantero del mismo nombre, que con apenas 15 años tuvo sus primeros minutos en el fútbol de alta competencia.

“Estaba medio nervioso, pero mis compañeros me apoyaron. Tuve su respaldo, asi que muy feliz. Me felicitó mi papá”, dijo, tímido, Gonzalo Abán hijo en diálogo con ADN Deportes, respaldado por su orgulloso padre.

“Es una alegría inmensa. Muchos de los compañeros que tuvo en la cancha fueron excompañeros míos, que lo conocen de cuando tenía cinco años. Viví lo que vivieron mis padres cuando me vieron debutar a mí, es una experiencia muy linda”, reconoció el exatacante de San Luis de Quillota, Unión La Calera, Unión Española y Cobreloa, entre otros clubes en el fútbol chileno.

“Es un llamado de atención para nuestro fútbol joven, que es sacrificio, esfuerzo, que le puede tocar a cualquiera. Es un proceso largo todavía, le sirve para seguir aprendiendo”, concluyó el padre en ADN Deportes, tras lo cual se fundió en un abrazo con su hijo.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad