Debutó profesionalmente en el fútbol chileno con 15 años: “Estaba medio nervioso, pero mis compañeros me apoyaron” / ÁARON AGUILERA/AGENCIA UNO

Deportes Limache solo debía resolver un tema para abrochar reglamentariamente su permanencia en la Primera División para 2026.

Esto pasaba por cumplir con el reglamento de jugadores sub 21, pues le faltaban 76 minutos.

Fue así como Víctor Rivero incluyó cuatro juveniles para tener todo en regla, situación que se completó con el penal de Daniel “Popín” Castro con el que se impusieron 1-0 a Deportes La Serena en el Lucio Fariña de Quillota.

Sin embargo, una particular situación se dio en los descuentos del compromiso, cuando se estrenó profesionalmente Gonzalo Abán, que reemplazó a Agustin Arce.

No, no es un error de tipeo ni de otra cosa, sino que es el hijo del exdelantero del mismo nombre, que con apenas 15 años tuvo sus primeros minutos en el fútbol de alta competencia.

“Estaba medio nervioso, pero mis compañeros me apoyaron. Tuve su respaldo, asi que muy feliz. Me felicitó mi papá”, dijo, tímido, Gonzalo Abán hijo en diálogo con ADN Deportes, respaldado por su orgulloso padre.

“Es una alegría inmensa. Muchos de los compañeros que tuvo en la cancha fueron excompañeros míos, que lo conocen de cuando tenía cinco años. Viví lo que vivieron mis padres cuando me vieron debutar a mí, es una experiencia muy linda”, reconoció el exatacante de San Luis de Quillota, Unión La Calera, Unión Española y Cobreloa, entre otros clubes en el fútbol chileno.

“Es un llamado de atención para nuestro fútbol joven, que es sacrificio, esfuerzo, que le puede tocar a cualquiera. Es un proceso largo todavía, le sirve para seguir aprendiendo”, concluyó el padre en ADN Deportes, tras lo cual se fundió en un abrazo con su hijo.