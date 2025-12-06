“Es mi último partido en el club, me hubiese gustado haberme ido de otra manera... Pido disculpas a la gente”

Este sábado, Deportes Iquique consumó su descenso a la Primera B, luego de sufrir una derrota 3-2 ante Universidad de Chile en el Estadio Tierra de Campeones por la última fecha del Campeonato Nacional 2025.

Al término del encuentro, el lateral del cuadro nortino, Hans Salinas, manifestó su tristeza por la perdida de la categoría y confirmó su salida del club después de nueve temporadas.

“Es difícil poder hablar en este momento tan difícil para nosotros, para el club. Queríamos terminar de otra manera. Lamentablemente por diferentes motivos no logramos terminar de buena manera y dejando al equipo en Primera División, que es donde merece estar", comenzó declarando en zona mixta.

En esa línea, el zaguero de 35 años comunicó que “es mi último partido en el club. Me hubiera gustado haberme ido de otra manera, pero lamentablemente las cosas sucedieron y nada que hacer, asumimos nomas”.

“Buscar culpables a esta altura ya está de más, está a la vista de todos. Los que entienden un poco de fútbol saben qué es lo que se hizo mal y qué es lo que se hizo bien", añadió.

Además, reconoció que “es un momento súper duro tanto para el club como personal. Fueron nueve temporadas en el club, 209 partidos que cumplí acá y triste por no haber podido contribuir un poco más a que el club pudiera permanecer en Primera".

Finalmente, Hans Salinas le dejó un mensaje a los hinchas de Deportes Iquique y ofreció disculpas por el descenso. “Es difícil porque la gente nos viene apoyando incondicionalmente. Nos vinieron a apoyar el día jueves en el entrenamiento, el día viernes en el hotel y hoy ustedes se dieron cuenta que el estadio estaba prácticamente lleno. Pedirle disculpas a la gente por no estar a la altura y porque el próximo año va a tener que jugar en la B”, sentenció.