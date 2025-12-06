Real Betis reacciona tardíamente ante un Barcelona avasallador: los culés se afianzan como líderes en España / Diego Souto

Por la fecha 14 de La Liga Española, el Real Betis tuvo un aterrizaje forzoso a la realidad tras estrellarse contra un sólido Barcelona, líder del torneo.

En el inicio en La Cartuja, eso sí, el cuadro de Manuel Pellegrini parecía estar dispuesto a dar la sorpresa.

Todo tomando en cuenta que apenas a los seis minutos de juego, Antony abrió la cuenta para los blanquiverdes.

¡ANTONY PONÍA EN VENTAJA AL BETIS! El brasileño la mandó a guardar y puso el 1-0 parcial ante Barcelona.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/W8Si1VaaoD — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025

Sin embargo, en una ráfaga ofensiva, y con Ferran Torres como figura, antes de los quince minutos los culés dieron vuelta el marcador.

¡REACCIONÓ RÁPIDO EL CULÉ! Ferran Torres apareció en dos ocasiones y marca un doblete para el 2-1 del Barcelona ante Betis.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2Ncw7ziTJD — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025

Con otro tanto del atacante español y un aporte ofensivo del sueco Roony Bardghji, Barcelona se fue 4-1 al descanso.

HAT-TRICK EN EL PT: Ferran Torres pateó de lejos, la pelota se desvió y llegó el 4-1 de Barcelona sobre Betis.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/g4Krh6OvM5 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025

Lamine Yamal, la gran figura del elenco catalán, amplió al 5-1 con un solvente lanzamiento penal.

¡¡NO PODÍA FALTAR EL SUYO!! Lamine Yamal definió con clase y anotó el 5-1 de Barcelona vs. Betis. ¡GOLEADA TOP!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LXt8U5qIfl — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025

Sin embargo, en un acto de pundonor, el Real Betis logró decorar las cifras hasta lograr un más digno 3-5 gracias a los tantos de Diego Llorente y Cucho Hernández, este último mediante lanzamiento penal.

CUCHO GOL: Hernández esperó a Joan García y marcó el 3-5 de Betis vs. Barcelona.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/pVMfRHXpR3 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025

Así las cosas, el cuadro de Manuel Pellegrini dijo adiós a su racha de tres victorias seguidas entre todas las competencias, estancándose en el quinto puesto de La Liga Española, con 24 puntos. En tanto, Barcelona se afianzó como líder, con 40 unidades.