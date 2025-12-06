;

VIDEOS. Real Betis reacciona tardíamente ante un Barcelona avasallador: los culés se afianzan como líderes en España

El elenco de Manuel Pellegrini llegó a ir perdiendo 5-1 en Sevilla, pero terminó “decorando” su caída ante el cuadro catalán.

Carlos Madariaga

Por la fecha 14 de La Liga Española, el Real Betis tuvo un aterrizaje forzoso a la realidad tras estrellarse contra un sólido Barcelona, líder del torneo.

En el inicio en La Cartuja, eso sí, el cuadro de Manuel Pellegrini parecía estar dispuesto a dar la sorpresa.

Todo tomando en cuenta que apenas a los seis minutos de juego, Antony abrió la cuenta para los blanquiverdes.

Sin embargo, en una ráfaga ofensiva, y con Ferran Torres como figura, antes de los quince minutos los culés dieron vuelta el marcador.

Con otro tanto del atacante español y un aporte ofensivo del sueco Roony Bardghji, Barcelona se fue 4-1 al descanso.

Lamine Yamal, la gran figura del elenco catalán, amplió al 5-1 con un solvente lanzamiento penal.

Sin embargo, en un acto de pundonor, el Real Betis logró decorar las cifras hasta lograr un más digno 3-5 gracias a los tantos de Diego Llorente y Cucho Hernández, este último mediante lanzamiento penal.

Así las cosas, el cuadro de Manuel Pellegrini dijo adiós a su racha de tres victorias seguidas entre todas las competencias, estancándose en el quinto puesto de La Liga Española, con 24 puntos. En tanto, Barcelona se afianzó como líder, con 40 unidades.

