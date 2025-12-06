;

FOTO. No se quedan atrás: Cobreloa también agotó entradas para la final de la Liguilla de Ascenso ante Deportes Concepción

Pese a no acercarse a los 29.000 hinchas que llevó el “Conce” en la ida en el Ester Roa, los “Zorros del Desierto” también jugarán a estadio lleno en Calama.

Javier Catalán

FOTO: ALEJANDRO LEIVA VARELA/ UNO NOTICIAS

FOTO: ALEJANDRO LEIVA VARELA/ UNO NOTICIAS / Alejandro Leiva Varela / Uno Not

Este domingo, Cobreloa y Deportes Concepción definirán al segundo ascenso a Primera División en el Estadio Zorros del Desierto, luego de igualar 1-1 en la ida disputada en el sur.

La tónica de estos playoffs ha sido la gran afluencia de público en los estadios, donde el “León de Collao” ha arrasado con todos los récords de asistencia gracias al masivo apoyo de su gente en el Ester Roa Rebolledo.

En el primer duelo ante los “loínos”, el “Conce” registró una asistencia de 29.000 personas, la cifra más alta del año en la Primera B. Sin embargo, el público de Calama no quiso quedarse atrás.

A través de sus redes sociales, Cobreloa anunció que no quedan entradas disponibles para la revancha ante los lilas y, aunque no alcanzarán los casi 30.000 hinchas que llevó Deportes Concepción, llenarán su estadio con 11.000 personas.

¡Nos juntamos en El Templo para jugar juntos este trascendental partido! ¡Vamos, Zorro Querido!”, escribieron los “loínos” en el anuncio. Ahora solo resta esperar al domingo para conocer al segundo ascendido, desde las 20:15 horas.

