Sevilla, con Alexis Sánchez como titular, avanzó este jueves a la tercera ronda de la Copa del Rey, luego de conseguir un ajustado triunfo por 2-1 en su visita al modesto Extremadura, club de la cuarta categoría del fútbol español.

El delantero chileno reapareció en el once inicial de Matías Almeyda, que presentó un equipo alternativo, y disputó los 90 minutos, dejando atrás la lesión que lo mantuvo fuera de competencia durante varias semanas.

No obstante, la actuación del tocopillano estuvo marcada por un comentado gesto. Tras el primer gol del cuadro de Nervión, obra de Alfon (31′), el chileno se acercó al autor de la conquista y sostuvo una larga conversación con el extremo español para aconsejarlo respecto a su posición en la cancha.

En la repetición de la jugada quedó en evidencia que Alfon se encontraba en posición de adelanto, pero al no haber VAR en esta instancia, el gol fue validado de todas formas.

Luego, Sánchez realizó gestos a sus compañeros, especialmente al defensor Kike Salas, para reclamarles más movilidad en el campo de juego. Una muestra de autoridad que generó diversas reacciones en redes sociales.

Minutos después, Isaac Romero (38′) puso la segunda cifra para el Sevilla. El descuento de Extremadura llegó a través de Giovanni Zarfino (48′), aunque no fue suficiente para evitar la derrota del conjunto local.